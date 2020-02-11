В Благовещенске выявили дефекты на веранде детсада, который затопило летом

В Благовещенске продолжают обследовать образовательные учреждения на предмет повреждений, вызванных летним переувлажнением почвы. В здании корпуса детского сада № 35, расположенного в районе КПП (улица 50-летия Октября, 208), выявили дефекты на веранде.

Строение обследовали представители ГУКС и проектной организации. Согласно предварительному заключению, данные дефекты опасности не представляют. Проектная организация проведет детальное обследование, на основании которого изготовят проектно-сметную документацию и проведут ремонтные работы. Их планируется начать весной, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

Территория корпуса детского сада № 35, расположенного в районе КПП, была подтоплена во время продолжительных ливней летом 2019 года. Оперативно был организован ремонт отмостки здания, благодаря этому удалось избежать повреждения несущих конструкций.