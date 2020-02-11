Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:03 0

В Благовещенске выявили дефекты на веранде детсада, который затопило летом

В Благовещенске выявили дефекты на веранде детсада, который затопило летом

В Благовещенске продолжают обследовать образовательные учреждения на предмет повреждений, вызванных летним переувлажнением почвы. В здании корпуса детского сада № 35, расположенного в районе КПП (улица 50-летия Октября, 208), выявили дефекты на веранде.

Строение обследовали представители ГУКС и проектной организации. Согласно предварительному заключению, данные дефекты опасности не представляют. Проектная организация проведет детальное обследование, на основании которого изготовят проектно-сметную документацию и проведут ремонтные работы. Их планируется начать весной, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

Территория корпуса детского сада № 35, расположенного в районе КПП, была подтоплена во время продолжительных ливней летом 2019 года. Оперативно был организован ремонт отмостки здания, благодаря этому удалось избежать повреждения несущих конструкций.

Просмотров всего: 498

#дети

распечатать


Общество

Тындинские вольники стали призерами первенства ДФО по вольной борьбе
Общество 1

Благовещенка ищет добровольцев, чтобы устроить девичник воспитанницам детского дома в Пояркове

Происшествия 2

Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой (видео)
Общество

В Госдуму внесли поправки, касающиеся использования маткапитала
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь