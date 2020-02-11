Дальневосточное военное училище имени Рокоссовского отмечает юбилей (фото)

11 февраля 2020 года одно из старейших военно-учебных заведений страны отмечает круглую дату. 80 лет назад появилось ДВОКУ. Торжества по поводу дня рождения училища прошли в Общественно-культурном центре Благовещенска.

Поздравить курсантов и преподавателей вуза пришел губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона вручил почетную грамоту правительства Амурской области начальнику ДВОКУ Владимиру Грызлову и заместителю начальника Сергею Галушко. Благодарности губернатора получили начальник штаба училища Александр Метельцев и преподаватель кафедры тактики Владимир Дьяков.

«Сегодня ДВОКУ – гордость Благовещенска и всей Амурской области, – цитирует Василия Орлова сайт правительства Амурской области. – За годы работы училища были выпущены тысячи выдающихся военачальников, офицеров, которые защищали нашу страну в Великой Отечественной войне, в горячих точках. На сегодняшний день училище занимает достойное место в системе подготовки кадров для Российской армии. Мы очень гордимся, что в амурском военном учебном заведении есть уникальные факультеты горных и арктических стрелков. Знаю, что есть предложения по развитию ДВОКУ».

От имени депутатов законодательного собрания руководство, преподавательский состав, курсантов, а также выпускников училища поздравил председатель комитета по вопросам социальной политики Андрей Рудь.

Почетную грамоту законодательного собрания за значительный вклад в подготовку кадров для Вооруженных сил России депутат вручил заведующему кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Владимиру Павлову и профессору кафедры тактики Александру Лагунову. Благодарности председателя заксобрания за образцовое выполнение должностных обязанностей и примерную дисциплину удостоились заведующий учебным кабинетом кафедры естественно-научных дисциплин Сергей Васильев, доцент кафедры тактики Алексей Карпов, командир 2-го батальона курсантов Олег Харитонов и командир отделения батальона обеспечения учебного процесса Альберт Химушкин, сообщает сайт Законодательного собрания Амурской области.

История ДВОКУ берет начало с 1940 года. 11 февраля приказом командующего Первой Отдельной Краснознамённой армией М. М. Поповым было создано военно-пехотное училище с дислокацией во Владивостоке. 16 июня 1941 года состоялся первый выпуск учебного заведения. По данным Центрального архива Министерства обороны СССР в битве под Москвой 1942 года участвовало около двух тысяч выпускников пехотного училища.

В сентябре 1949 года на основании приказа Министерства Вооружённых сил СССР кузницу военных кадров передислоцировали в Благовещенск. Свое привычное для многих название – ДВОКУ, училище получило в 1958 году. А через 10 лет ему присвоили имя Героя Советского Союза маршала К. К. Рокоссовского.

С 1940 года военный вуз произвел 108 выпусков, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений. Выпускники ДВОКУ несут службу в Министерстве обороны РФ и других силовых структурах.

В ноябре 2019 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров президент России наградил училище государственной наградой – орденом Жукова, сообщается на сайте ДВОКУ.