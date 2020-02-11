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11февраля
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сегодня, 16:54 0

В Приамурье осудили китайца за контрабанду древесины и покушение на мошенничество

В Приамурье осудили китайца за контрабанду древесины и покушение на мошенничество
Фото: pixabay.com

В Амурской области вынесен приговор гражданину КНР. Его осудили за незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров в крупном размере и покушение на хищение чужого имущества путем обмана.

Уголовное дело рассмотрел Михайловский районный суд. Установлено, что китаец, являясь руководителем коммерческой организации, в 2017 году недостоверно задекларировал и направил в таможенные органы недостоверные сведения о производителе товара, а после перевез через таможню лесоматериалы на сумму более 3 миллионов рублей. А также путем представления недостоверных сведений в налоговый орган пытался возместить налог на добавленную стоимость на более чем 500 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание – 3 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Гражданин Китая также оштрафован на 400 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#Китай #происшествия #суды #таможня

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