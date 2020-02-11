Через неделю закончится карантин в санатории под Тюменью

Через семь дней опустеет лечебно-реабилитационный центр под Тюменью, куда в карантин поместили граждан России и СНГ, доставленных из китайской провинции Хубэй. Коронавирус у них не подтвердился.

Россияне и граждане других государств СНГ, которых эвакуировали из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельной изоляции разъедутся по 44 городам России. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Как сообщало Амур.инфо, 5 февраля два самолета Воздушно-космических сил РФ доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» 144 человека, из них 128 россиян и 16 граждан СНГ. Их сразу изолировали и провели исследования. Результаты показали, что коронавирусной инфекции у них нет.

«Ситуация в центре "Градостроитель" стабильная. Сейчас специалисты собирают информацию: кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина. Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России», – цитирует РИА Новости Инну Куликову.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, 33 человека после карантина отправятся в Москву, по девять человек поедут в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Путь остальных лежит еще в 27 городов России – от Астрахани до Благовещенска. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.