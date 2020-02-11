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11февраля
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сегодня, 16:32 0

Уголовное дело о двойном убийстве в Ивановке передано в суд

Уголовное дело о двойном убийстве в Ивановке передано в суд
Фото: amur.sledcom.ru

Уголовное дело в отношении амурчанина, обвиняемого в убийстве своего дяди и его 11-летней дочери, следователи передали в суд. Об этом сообщили в амурском следственном управлении. Следующий шаг – вынесение приговора.

Расследование двойного убийства длилось с весны 2019 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 апреля в Ивановке были убиты 38-летний мужчина и его 11-летняя дочь. На месте преступления находился племянник убитого, 28-летний Андрей. У него на теле были ножевые ранения. Мужчину доставили в больницу, где прооперировали. Затем ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух и более лиц». Он признался в содеянном. Ранения молодой человек нанес себе самостоятельно, чтобы отвести подозрения в жестокой расправе над родственниками.

Обвиняемому в двойном убийстве грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Однако, если окажется, что в момент совершения преступления убийца находился в состоянии невменяемости, то есть не мог осознавать характер и опасность своих действий, то тогда он не понесет уголовную ответственность. В этом случае ему могут назначить принудительное лечение.

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#криминал #происшествия

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