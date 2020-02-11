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11февраля
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Саундтрек твоей жизни: Владимир Шахрин объяснил, почему «Чайф» редко выпускает альбомы

Саундтрек твоей жизни: Владимир Шахрин объяснил, почему «Чайф» редко выпускает альбомы

Перед концертом в Благовещенске, с которого начался гастрольный тур группы «Чайф», Владимир Шахрин дал интервью программе «Простые вопросы». Музыкант рассказал, почему ждет старых песен и ответил на вопросы об участии в концерте, после которого некоторые заявили, что разочарованы и больше не будут слушать их песни.

«Раз в пять лет мы выпускаем новый альбом... Честно, новые песни в большей степени нужны нам самим. Я на себя проецирую эту ситуацию, почему я жду этих песен. Потому что у меня с этими песнями что-то связано. Танцы в школьном спортзале, мои ахи-вздохи с будущей женой, еще родители живы… Это саундтрек твоей жизни», – поделился своим мнением Владимир Шахрин.

Ведущая программы Наталья Наделяева поинтересовалась и гражданской позицией Владимира Шахрина. В эфире вспомнили события августа 2019 года, когда в Москве проходила серия незаконных митингов в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Московской городской думы. Один из таких митингов состоялся в тот день, когда группа «Чайф» выступала с концертом в Парке Горького. После этого на музыкантов обрушилась волна критики.

«Это очень простая история. Я за две недели знал, что будет этот фестиваль. Мы приехали туда, и я ничего не знал про выборы московские, меня это очень мало интересует – выборы в Москве. Мы узнали, что у фестиваля появилась политическая окраска, уже будучи на площадке. Мы никаких политических лозунгов не толкали... Поэтому я не очень понял, почему народ набросился... Я считаю, кто-то этим захотел оправдать неудачу того протестного дня. Сказали, народу было мало, потому что в парке играли "Сплин" и "Чайф"…Это ерунда», – высказал свою позицию лидер группы.

Полностью интервью с Владимиром Шахриным можно посмотреть в программе.

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#музыка #Простые вопросы

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