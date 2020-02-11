Школьница нашла набитую деньгами сумку и вернула владельцу

В Канаде старшеклассница помогла вернуть владельцу сумку с деньгами, которую тот потерял на улице. В сумке находилось около 1,5 миллионов рублей.

8 февраля 17-летняя Кайли Макдоналд (Kylie McDonald) заметила на городской площади пакет с папками. На каждой папке было указано, сколько внутри денег. В сумме выходило около 30 тысяч канадских долларов (почти 1,5 миллиона рублей).

По словам девушки, она никогда не видела столько денег сразу. «Первое, что я подумала, было: "Ух ты, прям как в кино"», – рассказывает она. Девушка не стала оставлять найденные деньги себе и отнесла их в ближайшее отделение полиции.

По информации на папках полицейские определили, что деньги потеряла соседняя стоматологическая клиника, и вернули их законному владельцу. На следующий день он встретился с Кайли и передал ей награду – чек на 500 канадских долларов (24 тысячи рублей). Девушка уже решила, что потратит их на новый компьютер, сообщает «Лента.ру».

В октябре 2019 года сообщалось о благовещенке, у которой банкомат «съел» всю ее зарплату и не зачислил деньги на карту. Возврат средств женщине сказали ждать в течение 30 дней. Однако после публикации в СМИ деньги вернули раньше назначенного срока.