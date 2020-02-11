Благовещенец не может вернуть деньги за неиспользованную турпутевку в Китай

Благовещенец не может вернуть деньги за турпутевку на китайский остров Хайнань. Отдых с семьей Тимур Камалов запланировал на конец февраля-начало марта. Однако поездку пришлось отменить из-за вспышки коронавирусной инфекции в КНР. Мужчина написал заявление о расторжении договора с турагентством, но возврата денег пока не дождался.

Путевку в город Санья Тимур купил 17 декабря 2019 года в одном из турбюро в Благовещенске. Он отдал за нее больше 154 тысяч рублей. В конце января, после того как на сайте Федерального агентства по туризму РФ рассказали об участившихся случаях заражения коронавирусом и запрете посещения КНР, амурчанин подал заявление о расторжении договора об оказании туристических услуг.

«И все, после этого нет обратной связи. Турагент, туроператор молчат, постоянно прикрываясь тем, что нет денег, их якобы не вернул китайский партнер. Я позвонил на горячую линию, рассказал, что нет никакой обратной связи. Сказали, что отправили ответ письмом, но его я так и не получил. И вот получается, что по телевизору говорят, что обязаны возместить в полном объеме, а по факту без денег сидим», – рассказал благовещенец.

Он написал заявление в амурское управление Роспотребнадзора, а также обратился в Ростуризм. Ответа от ведомств он пока также не получал. В подобной ситуации, добавляет Тимур, оказалась и его коллега, купившая тур у другого агентства.

В туристическом бюро рассказали, что возврата денег туристам, купившим путевки, но не воспользовавшимися ими, пока не делают. Компания предлагает перенести рейс в Китай на более позднее время либо выбрать тур по другому направлению. Тем, кого эти варианты не устраивают, деньги все же обещают вернуть в полном объеме. Однако, когда это произойдет, неизвестно.

«Возвраты у нас пока делаются заменой на другой тур, поэтому просим клиентов перенести свою поездку в Китай на более поздний срок или на те же деньги заказать у нас другой тур. Многие перенесли свои туры на Вьетнам, на Таиланд, Есть те, кто уехал отдыхать по России.

Мы всем даем официальный ответ, в котором сообщаем, что деньги, которые нам туристы платят, нами перечислены как предоплата. Я говорю за Санья. Сделаны предоплаты в авиакомпанию за их авиабилеты. За гостиницу, естественно, деньги перечислены в Китай. Китайская сторона дала ответ, что деньги не возвращает. Поэтому деньги будут зачтены за следующих туристов, которые туда полетят. То есть Китай открывается, туристы поехали, и мы сразу делаем возврат за счет них. Допустим, заплатил Федоров сейчас, его деньги остались в Китае, поехал Иванов, мы за Иванова деньги в Китай не перечисляем, а возвращаем деньги Федорову. Сейчас мы готовим график, как мы будем возвращать деньги. Никто не знает, когда откроется Китай. Мы владеем информацией, что до конца февраля у нас рейсов не будет. Часть денег мы вернем. Когда нам вернет деньги авиакомпания – другую часть вернем. Но китайскую часть придется ждать до открытия Китая», – рассказали в турбюро.

Ранее в Роспотребнадзоре объясняли, как быть в ситуации, если туристы хотят вернуть деньги за путевки. Так, основанием для расторжения договора и возврата уплаченной суммы является сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия.

Как раз в конце января Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоры приостановили продажи туров в страну.

Вернуть деньги за поездку в страну, где стало небезопасно, можно даже тогда, когда отдых уже начался. В этом случае должны вернуть средства «в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», добавляет Роспотребнадзор. Если деньги возвращать отказываются, необходимо обращаться в региональное управление ведомства.

Как писало Амур.инфо, коронавирус принес значительные убытки туроператорам Благовещенска. О серьезных проблемах заявили те компании, где богато представлено китайское направление. Не всех туристов, которые хотели отдохнуть в КНР, компаниям получается перенаправить на другие курорты, а из-за простоя без работы остались многие сотрудники турагентств, которых отправили в отпуск за свой счет.