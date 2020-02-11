Амурские медики выиграли грант на укрепление традиций милосердия

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Ассоциация средних медицинских работников Амурской области выиграла муниципальный грант в сфере культуры и искусства на реализацию социально значимого проекта «С традициями милосердия – в век инноваций». Предполагается создать на базе Амурского медицинского колледжа интерактивный музей среднего медицинского образования региона.

«Мы планируем создать современный музей – не просто хранилище исторических артефактов, а площадку, где каждый посетитель имеет возможность поделиться своей историей, своим опытом и таким образом внести несколько строчек в общую историческую летопись. Этот проект призван развивать интерес к специальностям медицинской сестры, фельдшера, акушера, передавать традиции милосердия новым поколениям средних медицинских работников, пробуждать ощущение причастности к непрерывно творящейся истории, повышать престиж профессий медработников среднего звена», – говорит руководитель ассоциации средних медицинских работников Амурской области, директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарев.

В программе работы музея предусмотрены не только экскурсии, рассказывающие об истории медицины на Амуре, но и встречи с ветеранами медицинской службы, специалистами среднего звена различных ЛПУ Благовещенска, встречи выпускников Амурского медицинского колледжа, профориентационные беседы для школьников, планирующих связать свою жизнь с медициной. Также в ходе реализации проекта готовится проведение различных научно-практических конференций и мероприятий по вопросам истории, теории и практики.

Важным элементом работы музея является научно-исследовательская и поисковая деятельность на краеведческом материале, которая будет осуществляться силами студентов, а также всех желающих на добровольной основе. Результатом работы будут различные тематические выставки, создание видеороликов, выпуск печатной продукции.

«Наш проект направлен на культурное развитие горожан, вовлечение молодого поколения в общественно важную работу, популяризацию опыта людей, создающих славу Благовещенску. Музей, по нашей задумке, станет своеобразным генератором человеческих связей между разными поколениями средних медицинских работников, между студентами, выпускниками, работодателями, между представителями медицинского сообщества и жителями Благовещенска. А цифровые технологии позволят быть ближе к молодому поколению, увлечь посетителей музея. Главная цель – укрепить традиции добра и милосердия, доказать, что в век инноваций эти человеческие ценности остаются актуальными», – поясняет Евгений Пушкарев.

Срок реализации проекта «С традициями милосердия – в век инноваций» – с 16 марта по 30 октября 2020 года. Общий бюджет проекта составляет 667 524 рубля, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.