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сегодня, 15:46 4

Замглавы ФАС России: при таком спросе я бы сам повысил цены на маски

Замглавы ФАС России: при таком спросе я бы сам повысил цены на маски
Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски. Заместитель руководителя ведомства считает объективным рост цен в условиях ажиотажа.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов на полях конференции «Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы» поделился своим мнением относительно повышения цен на медицинские маски в регионах Сибири и Дальнего Востока.

«Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться», — сказал Цыганов.

Замруководителя ФАС считает, что угрозы для рынка масок нет в случае создания их стратегического запаса. А рост цен он считает «объективной ситуацией», сообщает ТАСС.

«Они должны целевым назначением поставляться, поэтому угрозу для остальной, гражданской, нерегулируемой части рынка я здесь не вижу»,— сказал представитель ведомства.

Как ранее сообщало Амур.инфо, ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в том числе, в Амурской области.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    мАлАдец))) больше вопросов нет.......

  • ИньИянь

    ИньИянь
    20 минут назад

    Урод бля.ь

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    11 минут назад

    - Чем цивилизованные люди отличаются от дикарей?

    - При эпидемии цивилизованные люди раздают повязки бесплатно, а дикари повышают цены в 30 раз.

  • Aligator z

    Aligator z
    7 минут назад

    Лучше посмотрите как растут цены на топливо. Как весна - время сеять, осень - сбор урожая. Бакс растет - цена растет, бакс падает - топливо растет. Маска ни от чего не спасёт. Не хотите, не не носите маску. А от топлива зависит цена на всю продукцию и бьет по нашему карману.

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