Замглавы ФАС России: при таком спросе я бы сам повысил цены на маски

Федеральная антимонопольная служба РФ не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски. Заместитель руководителя ведомства считает объективным рост цен в условиях ажиотажа.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов на полях конференции «Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы» поделился своим мнением относительно повышения цен на медицинские маски в регионах Сибири и Дальнего Востока.

«Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться», — сказал Цыганов.

Замруководителя ФАС считает, что угрозы для рынка масок нет в случае создания их стратегического запаса. А рост цен он считает «объективной ситуацией», сообщает ТАСС.

«Они должны целевым назначением поставляться, поэтому угрозу для остальной, гражданской, нерегулируемой части рынка я здесь не вижу»,— сказал представитель ведомства.

Как ранее сообщало Амур.инфо, ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в том числе, в Амурской области.