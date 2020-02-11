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11февраля
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сегодня, 15:18 1

УФАС: Амурский онкодиспансер нарушил закон о защите конкуренции

УФАС: Амурский онкодиспансер нарушил закон о защите конкуренции
Фото: onkoamur.ru

Комиссия Амурского УФАС России обнаружила в работе Амурского областного онкологического диспансера действия, нарушающие часть 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в устранении конкуренции при проведении закупок медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний.

Комиссией установлено, что в течение двух лет онкодиспансер закупал оборудование без предварительного сбора и анализа технических характеристик и цен на идентичные товары. Антимонопольщики признали это нарушением принципов добросовестной конкуренции. Такие действия привели к ограничению доступа всех возможных лиц, претендующих на заключение договора, что, в свою очередь, может приводить к нецелевому и экономически неэффективному расходованию денежных средств, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской области.

Сейчас контролирующее ведомство готовит документы для возбуждения дела об административном правонарушении. Как сообщили корреспонденту «Амур.инфо» в ведомстве, договоры по закупке медицинского оборудования к моменту проверки уже были исполнены, поэтому выдать предписания у антимонопольного органа не было полномочий. Решение о привлечении должностных лиц к ответственности вынесет Амурское УФАС по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

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#медицина

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    26 минут назад

    Бредятина

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