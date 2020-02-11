В Амурской области ветераны ко Дню Победы получат по 50 и 75 тысяч

Фото: архив Амур.инфо

В Приамурье перед грядущей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 2 534 ветерана получат денежные выплаты – по 50 или 75 тысяч рублей. Средства им вручат в апреле–мае текущего года вместе с пенсией.

По 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие военную службу в действующих частях в период войны, в том числе на территории других государств, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, вдовы умерших инвалидов и участников войны, амурчане, которые работали на военных объектах, а также те, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, амурчане, проработавшие в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) и те, кто был награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

«В Амурской области актуализированы списки ветеранов в соответствие с указом Президента. Основную выплату Пенсионный фонд произведет в апреле 2020 года. Тем же, кто по каким-либо причинам не получит средства, к примеру, будет отсутствовать дома в день почтовой доставки, выплата будет произведена в мае. Специально обращаться в Пенсионный фонд за получением средств не надо, выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», – рассказала Наталья Кучеренко, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, выплаты получат ветераны, постоянно проживающие не только в России, но также в Латвии, Литве и Эстонии.