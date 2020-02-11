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11февраля
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сегодня, 14:44 0

Алена Шишкова подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Алена Шишкова подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Фото: instagram.com/missalena.92/?hl=ru

Алена Шишкова рассказала в историях Инстаграма о том, что состоит в отношениях с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Слухи о том, что бывшая девушка Тимати встречается с Дуровым, ходят уже около года.

Впервые об этом стали говорить в 2018 году. Парочку отследили по одинаковым геотегам, заподозрив, что те вместе отдыхают в Париже. Наконец-то Шишкова подтвердила эту информацию, опубликовав снимок с бизнесменом на фоне Эйфелевой башни. «Все сложно», – так подписала снимок Алена.

Дурова также видели на юбилее Алены Шишковой, который она отмечала в Дубае.

Фанатам так и не удалось выведать у кумира более детальных подробностей ее личной жизни. Зато Шишкова в красках рассказала об общении с дочкой, отметив, что все свободное время старается проводить с Алисой, но этого все равно мало. «Я бы играла с ней до поздней ночи, но у лисенка четкий график», – высказалась модель.

Недавно у Алисы появился сводный брат – у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын Ратмир.

«Она еще совсем малышка и не осознает всей ответственности. Алиса просто любит Ратика-братика – именно так она его называет – и была очень рада его появлению. Я пыталась объяснить ей, что сейчас братик маленький, но в будущем станет ее защитником. На что Алиса сказала: "Нет, это я буду его защищать! Я старшая". Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», – рассказывала Алена.

Мама Тимати Симона хорошо относится к бывшей возлюбленной сына и помогает ей с воспитанием Алисы.

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