Амурчане проявили интерес к дальневосточным гектарам в Забайкалье

С 1 февраля 2020 года начался второй этап реализации программы «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае. Это значит, что на гектары в данном регионе теперь могут рассчитывать не только забайкальцы, но и любые дальневосточники. И уже зарегистрирована первая заявка на получение участка из Амурской области.

Первый этап программы «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае стартовал в августе 2019 года – тогда землю в безвозмездное пользование могли получить исключительно жители региона. В первый же день действия программы забайкальцы подали более 400 заявок. Этот показатель стал рекордным во всем Дальневосточном федеральном округе, пишет «ГТРК Чита».

Сегодня число желающих получить гектар превысило семь тысяч, из них три с половиной тысячи заявок уже получили одобрение и находятся на стадии оформления договоров, около двух тысяч жителей региона уже приступили к реализации своих проектов на полученных участках. Среди них читинец Артем Петрин – он со студенческой скамьи мечтал развивать иностранный туризм в Забайкалье.

«Показать эти красоты, этот колорит, эту природу. Потому что природа просто неописуемая. (…) Я надеюсь, что мой проект реализуется. Я сделаю все для этого. И надеюсь, что государство не бросит меня одного в реализации этого проекта», – отметил Артем Петрин.

C 1 августа 2020 года гектары в Забайкалье, а также в Бурятии смогут получать уже жители всех регионов России, а не только дальневосточники. А также – участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, пишет «На Дальний Восток.РФ».

Как сообщало Амур.инфо, Бурятия и Забайкальский край были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году.