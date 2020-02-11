В Амурской области создали новое министерство

Губернатор Приамурья Василий Орлов подписал постановление о создании нового органа исполнительной власти области. Новое министерство займется воплощением в жизнь региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика РФ», снижением барьеров во взаимодействии граждан и органов власти за счет внедрения цифровых технологий.

Информацию о создании нового ведомства изначально начали распространять в телеграм-канале «Амурский советник» со ссылкой на источник в региональном правительстве. Там сообщают, что оно объединит в себе цифровые функции, которые ранее выполняли другие ведомства, работа по внедрению цифровых решений будет централизована и упорядочена.

«В общем, не зря в свое время павильон Амурской области на Восточном экономическом форуме был представлен в виде современного технологичного Data-центра. Теперь от выставочных декораций власть переходит к рутинной работе по цифровому преобразованию региона. Кто возглавит новое областное министерство, станет известно в ближайшее время», – сообщается в Telegram.

В правительстве Амурской области информацию о создании нового ведомства подтвердили. «Губернатор Василий Орлов подписал распоряжение о преобразовании управления информатизации в министерство цифрового развития и связи. Положение о министерстве (его структуру и полномочия) специалисты должны разработать в течение месяца», – сообщили в правительстве.