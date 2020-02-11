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11февраля
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сегодня, 17:08 7

В Амурской области создали новое министерство

В Амурской области создали новое министерство
Фото: amur.info

Губернатор Приамурья Василий Орлов подписал постановление о создании нового органа исполнительной власти области. Новое министерство займется воплощением в жизнь региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика РФ», снижением барьеров во взаимодействии граждан и органов власти за счет внедрения цифровых технологий.

Информацию о создании нового ведомства изначально начали распространять в телеграм-канале «Амурский советник» со ссылкой на источник в региональном правительстве. Там сообщают, что оно объединит в себе цифровые функции, которые ранее выполняли другие ведомства, работа по внедрению цифровых решений будет централизована и упорядочена.

«В общем, не зря в свое время павильон Амурской области на Восточном экономическом форуме был представлен в виде современного технологичного Data-центра. Теперь от выставочных декораций власть переходит к рутинной работе по цифровому преобразованию региона. Кто возглавит новое областное министерство, станет известно в ближайшее время», – сообщается в Telegram.

В правительстве Амурской области информацию о создании нового ведомства подтвердили. «Губернатор Василий Орлов подписал распоряжение о преобразовании управления информатизации в министерство цифрового развития и связи. Положение о министерстве (его структуру и полномочия) специалисты должны разработать в течение месяца», – сообщили в правительстве.

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#областная власть

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    Теперь заживем)

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а министерство по борьбе с не нужными министерствами??????

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Так создали новый орган исполнительной власти или реорганизовали старый? В одном тексте здесь есть и то, и это. Они вообще-то взаимоисключающие...

  • Хасан25

    Хасан25
    1 час назад

    На базе управления информатизации создали министерство! Количество исполнительных органов государственной власти области не увеличилось!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Ну правильно! Не справилось Управление в 2019 с "цыфрой" их переименовали Министерство

    Хм... может тоже что на работе накосячить?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Я даже не знал что у нас есть "управление информатизации". Теперь министерство...

    Ну что ж, как то там Лавров хорошо сказал в свое время....

  • V.M.

    V.M.
    28 минут назад

    Ну так Премьер -то наш Мишустин - специалист по цифровизации...Вот и поторопились

    потрафить новому Премьеру....

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