Омские эксперты определят развитие социальной инфраструктуры Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья появится базовый документ, на основе которого планируется развивать социальную инфраструктуру Благовещенска. Речь идет о решении проблемы нехватки школ, о мероприятиях по развитию спорта и так далее. Проект программы развития будет рассчитан до 2034 года.

При разработке эксперты учтут потребности жителей Благовещенска в социальных объектах, проанализируют доступность учреждений образования, культуры, спорта, сформулируют предложения по повышению эффективности использования соцобъектов.

Разработкой проекта уже занимается проектная организация из Омска, которая получила это право по итогам конкурсных процедур. Для проведения подготовительных работ в Благовещенск приехала руководитель организации Надежда Бубнова.

«Мы уже провели работу по анализу существующего состояния социальной инфраструктуры со структурными подразделениями администрации Благовещенска: с управлением архитектуры, управлением образования, управлением культуры и управлением по физической культуре и спорту. Выявлены основные проблемы. Нехватка школ – это первоочередное мероприятие, также данной программой будут запланированы мероприятия по развитию физической культуры и спорта на территории Благовещенска.

По программе физкультуры и спорта основное пожелание, как населения, так и структурных подразделений администрации в том, чтобы эти объекты – спортзалы и бассейны – были в радиусе доступности, и чтобы они охватывали не только образовательные учреждения, но и служили для поддержания здоровья всех жителей, в том числе, маломобильных групп населения и пенсионеров», – рассказала Надежда Бубнова.

Проект программы будет содержать план мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

«От структурных подразделений мы требуем показывать настоящий износ зданий, год постройки, чтобы определить направления реконструкции школ, садиков, учреждений культуры. Например, какие-то Дома культуры требуют выделения денежных средств. Жители поселка Моховая Падь говорят о необходимости устройства Дома культуры», – отметила руководитель организации.

Планируется, что проект программы подготовят ко второму полугодию 2020 года. На ближайшие 5 лет будут предусмотрены конкретные мероприятия с разбивкой по годам, включая проекты строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Все предложения, составленные на основе комплексного анализа существующей на сегодня социальной инфраструктуры амурской столицы, будут утверждены с соответствующими управлениями администрации.