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11февраля
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сегодня, 14:01 1

Лучшим спортсменам вручат премию Амурской области по боевым искусствам

Лучшим спортсменам вручат премию Амурской области по боевым искусствам
Фото: iko-moscow.ru

14 февраля в Благовещенске состоится церемония вручения III ежегодной национальной премии Амурской области по боевым искусствам «Золотой пояс». На мероприятии будут награждать лауреатов и номинантов премии. Лауреатами станут сильнейшие представители различных видов единоборств, ярко проявившие себя в 2019 году.

Награждение состоится по шести номинациям: «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года», «Лучший наставник (тренер) года», «Лучший руководитель года», «Самая яркая победа года», также подготовлен спецприз в номинации «Медийный прорыв года».

В этом году всего было заявлено 49 кандидатов. Их выдвигают областные федерации по видам боевых искусств. Затем они выносятся на рассмотрение Высшего совета Амурского филиала РСБИ, который и утверждает всех героев года.

Как отмечают организаторы, с появлением премии впервые на высоком уровне стали отмечаться заслуги тех, кто является представителями самого массового спортивного движения в Амурской области – Российского союза боевых искусств.

Церемония награждения состоится в ОКЦ. С 18:20 до 18:50 в холле будут работать интерактивные площадки спортивных федераций, фотозоны, фотовыставка АФ РСБИ. В 19:00 начнется торжественная церемония вручения премии в большом зале Общественно-культурного центра.

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Комментарии
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  • Виталий Мальцев

    Виталий Мальцев
    2 часа назад

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