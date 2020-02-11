Снег, метель: прогноз погоды в Амурской области на 12 февраля

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В ближайшие сутки на погоду в Амурской области окажет влияние циклон с атмосферными фронтами. Будет облачно с прояснениями, пойдет снег, в отдельных районах низовая метель.

Ночью ветер подует с востока, юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем его направление сменится на северо-западное, скорость – 8-13 метров в секунду. Температура ночью по северным районам опустится до минус 12...17, при прояснении будет 19...24, по южным районам – 10...15 ниже нуля. Днем по северу ожидается минус 5...10, местами по северо-западу – до 15, в южных районах – минус 1...6.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без существенных осадков. Южный, юго-восточный ветер разгонится до 3...8 метров в секунду. Температура составит минус 10...12. Днем будет переменно облачно, в вечерние часы пойдет слабый снег. Ветер с переходом на северо-западный подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1...3 градуса, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.