Благовещенка ищет добровольцев, чтобы устроить девичник воспитанницам детского дома в Пояркове

Благовещенке Ольге Ефремовой нужны добровольцы для организации праздничного мероприятия к 8 Марта для воспитанниц детского дома в Пояркове. Девушка просит желающих помочь тем, чем они могут. Это и транспорт, и деньги, и сладости и участие.

Мероприятие уже оговорено с руководством детского дома. Постепенно собирается и группа неравнодушных амурчан, желание помочь изъявили несколько визажистов, парикмахеров, мастеров по плетению кос, косметолог. Всего в группе, включая тех, кто не сможет поехать на мероприятие, но готов быть спонсором, 25 человек.

«Для каждой возрастной группы уже обсудили мероприятия. Для самых маленьких девочек это будет плетение косичек, других причесок. Для девочек подросткового возраста – уходовые процедуры, различные маски и тому подобное. В переходном возрасте часто возникают проблемы с кожей. Для девочек постарше запланировали профессиональный макияж от визажистов нашего города. Еще, если мы сможем привлечь фотографа, то будет и профессиональная фотосессия. Сейчас мы только набираем группу, если удастся привлечь, например, мастера по маникюру, то будет и маникюр. Нужна также помощь с транспортом. Любая помощь приветствуется: может, кто-то купит конфет, привезет нам. Чем больше будет людей, тем ярче будет наш праздник, который запомнится надолго», – рассказала Ольга.

Наводить красоту будут 20 девочкам, их также ждут подарки. Для всех 60 ребят, находящихся в детдоме, устроят чаепитие. Инициировала мероприятие благовещенская зоозащитница Ольга Ефремова. Ранее она как спонсор уже принимала участие в мероприятиях, которые проводили другие волонтеры в этом детском доме. Мероприятие проведут при содействии с молодежным правительством Амурской области.

Связаться с Ольгой можно по следующим номерам: 8 909-818-90-30 (WhatsApp), 8 961-950-68-88 (для звонков).