Комиссия Роскосмоса проверила стройку стартового комплекса на космодроме Восточный

Комиссия Роскосмоса и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры 9 февраля провела инспекцию на космодроме Восточный в Амурской области. Фотоотчет с места глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем аккаунте в Твиттере.

«В воскресенье комиссия Роскосмоса и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры провела очередную инспекцию хода строительства стартового комплекса "Ангара" (вторая очередь) на космодроме Восточный», – подписал снимки глава корпорации.

Те же самые фотографии размещены на сайте Роскосмоса, правда последнее обновление фотоархива датируется 22 января 2020 года.

Сегодня в России действует один стартовый комплекс «Ангара», он располагается на космодроме Плесецк (Архангельская область).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», монтаж оборудования второго стартового стола на Восточном начался 15 декабря 2019 года. Первый пуск «Ангары» назначен на август 2023 года. Полное окончание строительных работ запланировано на 2025 год.

В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используется токсичное ракетное топливо на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей, сообщается на сайте Роскосмоса.

Стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Ангара» рассчитан на 10 пусков в год. Ракеты такого класса способны выводить на орбиту полезный груз массой до 37,5 тонны.

Пока на космодроме Восточный действует одна стартовая площадка, предназначенная для пусков ракет-носителей «Союз-2».