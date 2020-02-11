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11февраля
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сегодня, 13:36 1

Молиться на двух языках будут в Благовещенске в связи с распространением коронавируса

Молиться на двух языках будут в Благовещенске в связи с распространением коронавируса
Фото: Амур.инфо

Каждое воскресенье в Благовещенске верующие будут совершать молебны в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Они продолжатся до стабилизации ситуации.

Так, молебен «о прекращении эпидемии коронавируса» состоится 16 февраля в 17:00 в Благовещенском кафедральном соборе. Краткое богослужение возглавит клирик собора иерей Димитрий Чжан. «Сугубые молитвы» господу вознесут как русские, так и китайские прихожане собора на русском и китайском языках, пишет «Благинформ». Приглашаются все желающие.

О том, что верующие амурчане будут молиться в связи с распространением коронавируса, стало известно 5 февраля.

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#коронавирус в Китае #религия

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 минуты назад

    летом тоже молились когда наводнение было-дождь ещё больше пошёл

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