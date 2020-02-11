Амурчанин выращивает виноград даже зимой

Житель села Владимировка стал виноградарем. Алексей Хромченко не бросает выращивание винограда даже в феврале. Сейчас теплолюбивое растение зреет в специальном помещении. Здесь амурчанин поддерживает для него температуру не менее 20-30 градусов тепла.

Ещё одно важное условие: световой режим. Пока черенки созревают, но уже через неделю-другую их можно будет готовить к высадке. В мае готовые саженцы высадят на улице и будут ждать урожая.

«Первые сорта винограда я начал выращивать 6 лет назад. Расширять виноградные владения помогли районные власти. Несколько лет назад обратился за помощью в администрацию Благовещенского района. В итоге мне выделили в аренду 8 гектаров земли в районе села Кантон-Коммуна, где растёт более 200 кустов винограда», – прокомментировал амурский виноградарь.

Сейчас у Алексея Хромченко более 100 сортов. Сколько из них перезимует, станет известно с наступлением тепла. Выращивает виноград амурчанин не только в специальном помещении, на участке, но и в двух теплицах. Здесь на зиму его укрывают утеплителем.

Среди самых популярных сортов: «Преображение», «Велес», «Альфа» и «Адель». Каждый год житель села Владимировка пробует новые сорта как крупного винограда, так и кишмиша.

«Заказывать саженцы приходится из других регионов страны. О продаже я пока не задумываюсь. Сейчас у меня в планах получить морозоустойчивый сорт винограда», – рассказал Алексей Хромченко.