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11февраля
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В благовещенской «чеховке» заработал популярный российский проект «Открытая лаба»

В благовещенской «чеховке» заработал популярный российский проект «Открытая лаба»

В Благовещенске более 20 человек получили шанс проверить свою научную грамотность, ответив на вопросы от ведущих ученых России и мира. В молодежной библиотеке имени Чехова состоялась ежегодная международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная», или «Лаба».

«Лаба» – это самое масштабное научно-популярное событие страны. В 2019 году в акции приняли участие более миллиона человек. Задания впервые подписали авторы – ведущие ученые России и мира. В комплект для «Лабы–2020» вошли задания от биолога Елены Клещенко, геофизика Александра Костинского, астрофизика Сергея Попова и других ученых.

В Благовещенске в лабораторной работе приняли участие более 20 человек в возрасте от 9 до 42 лет. Каждый получил журнал лаборанта с 26 вопросами, поделенными на три рубрики: «Реникса», Academia, «Наука как метафора». Отвечая на эти вопросы, лаборанты демонстрировали знания из разных областей – палеонтологии, биологии, физики, медицины и других наук. Каждый правильный ответ оценивался в 2 балла. Победителем стала 9-летняя Злата Радчук, которая набрала 32 балла. Все участники научно-просветительской акции получили диплом лаборанта.

Дополнением к познавательному материалу стал мастер-класс по оказанию первой помощи. Его провел студент четвертого курса Амурской государственной медицинской академии Дмитрий Гроня. Будущий врач показал на манекене, как провести сердечно-легочную реанимацию и ответил на вопросы, а манекен дал возможность всем желающим проверить на нем полученные знания.

Для справки. Организатор научно-просветительской акции – АНО «Лаборатория просветительских проектов». Основателем проекта является меценат и бизнесмен Роман Авдеев. Миссия организации заключается в том, чтобы поддержать интерес детей и взрослых к получению новых знаний и увлечь в мир науки.

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#конкурсы #культура #наука

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