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11февраля
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В Благовещенске спасают стаффтерьера, выброшенного из окна

В Благовещенске спасают стаффтерьера, выброшенного из окна
Фото: www.instagram.com/dudnikovatati/

В Благовещенске со второго этажа выбросили стаффордширского терьера. Собака получила сложный перелом. Хозяева выступают за усыпление животного.

8 февраля, примерно в 22:30, в одной из квартир Благовещенска произошел скандал между женщиной и ее сожителем. В результате конфликта со второго этажа был выброшен стаффордширский терьер.

Соседка смогла связаться с волонтером местной зоозащитной организации для консультации. В дом травмированную собаку по кличке Тая занесла именно она. Хозяева, по словам женщины, не торопились помогать своему псу.

В беседе с семьей, из квартиры которой выбросили животное, выяснилось, что причиной происшествия стала «пакость» со стороны собаки. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала Татьяна Дудникова, координатор Амурского общества защиты животных «Шанс».

В ветклинику хозяйка принесла Таю только на следующий день — у собаки распухли лапы и задняя часть спины. Рентген показал сложный оскольчатый перелом бедра. Хозяйка стаффордширского терьера сослалась на отсутствие средств на операцию, она смогла найти только часть средств для оплаты приема ветеринара.

«Собаке очень больно. Она рычит. Потеряла много крови. Хочет скрыться от боли и страданий, — рассказала Татьяна Дудникова. — Хозяйка, видимо, оценив возможности и проблемы, связанные с тяжёлой травмой собачки, спросила, сколько стоит усыпление. Мы считаем, что усыплять незаконно, ведь собака жизнеспособна, и никто не вправе лишить ее жизни».

Женщина унесла собаку домой, откуда, по ее словам, она выгнала виновника происшествия — своего сожителя. Но потом оказалось, что мужчина все-таки вернулся и требовал избавиться от пса. Хозяйка опять обратилась к волонтерам за помощью.

«Стали собирать собаку и поняли, что у нее не было ни ошейника, ни намордника, ни поводка. Когти на полметра. Те люди, кто занимается собаками, понимают, что животное не выгуливали, — сообщила зоозащитник. — Собаку все же забрали. Тася в ужасном состоянии, открылось кровотечение, раздробленная кость проколола кожу бедра. Собаку не выгуливали, мочевой переполнен».

После осмотра ветеринар-травматолог сделал заключение, что животному, которому около 10 лет от роду, понадобится аппарат Илизарова, поскольку кость бедра сильно раздроблена. Операция будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Волонтеры зоозащитных организаций, кинув клич в Инстаграме, за короткое время собрали нужную сумму. Оперативное вмешательство запланировано на 11 февраля.

Сейчас стаффордширский терьер в клинике. Но после операции девать собаку некуда, поскольку, по мнению волонтеров, снова отдавать ее прежним хозяевам не имеет смысла.

После операции животному нужна передержка, которую зоозащитники ищут в срочном порядке. На данный момент также требуется большая клетка и пеленки, они нужны на период реабилитации Таи. По словам представителей Амурского общества защиты животных «Шанс», было обращение в правоохранительные органы с просьбой возбудить дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Фото и видео www.instagram.com/dudnikovatati/

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    35 минут назад

    ну что за нелюди, как не жалко животное

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    33 минуты назад

    Как можно, работая библиотекарем в поярковской сельской школе, купить квартиру в Благовещенске?

  • ИньИянь

    ИньИянь
    30 минут назад

    По 5 лет каждому за жестокое обращение дали бы. Другие мрази может бы задумались. Хотя сомневаюсь..

  • Барабака

    Барабака
    28 минут назад

    Ну тут дикость, согласна. Десятилетнюю старушку, да еще с высоты бросить - это чмырдяйство.

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад



    ~~По словам представителей Амурского общества защиты животных «Шанс», было обращение в правоохранительные органы с просьбой возбудить дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».



    Вот это правильно!

    А пёсю, всё-таки, лучше усыпить, раз хозяева такие. (

  • Барабака

    Барабака
    10 минут назад

    Oldlord



    ~~По словам представителей Амурского общества защиты животных «Шанс», было обращение в правоохранительные органы с просьбой возбудить дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».



    Вот это правильно!

    А пёсю, всё-таки, лучше усыпить, раз хозяева такие. (



    Да и возраст почтенный. Потратят деньги, а на дожитие отправлять некуда. Деньги можно перенаправить на лечение животного с перспективой.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Стаф не самая безобидная собачка.

    Тем более, с такой физической и психической травмой.

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