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11февраля
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сегодня, 11:51 11

Ведущую, засмеявшуюся во время новости о соцвыплатах, пока не увольняют

Ведущую, засмеявшуюся во время новости о соцвыплатах, пока не увольняют
Фото: Стоп-кадр из видео

Ведущая программы «Вести Камчатка» Александра Новикова, засмеявшаяся на новости о повышении социальных выплат, продолжает работать в компании. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«Ни с кем еще не разговаривала. Пока не уволили», – заявила она и положила трубку.

Программа, в которой ведущая засмеялась, шла в записи. Фрагмент вырезали, но кто-то из сотрудников выложил его на YouTube.

Директор регионального филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил, что уже выяснил, кто опубликовал видео. С наказанием для ведущей в компании пока не определились.

«Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет», – сказал он изданию «Подъем».

Смех у тележурналистки вызвала новость о повышении с 1 февраля социальных выплат до 1 500 рублей. Их этих денег 900 рублей инвалиды, ветераны войн и другие льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся — на бесплатный проезд до санатория и обратно.

Анонимный источник, работающий в компании, заявил, что, скорее всего, всю команду уволят. Как считает источник, помимо увольнения, людям перекроют все пути для работы в СМИ.

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#жизнь #ТВ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    У неё видать не такая же сильная выдержка как у правительства, которые смех на людях умудряется сдерживать после каждого принятого закона.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    над Единой Россией смеётся весь народ истерическим смехом

  • тАЛКА

    тАЛКА
    1 час назад

    Разве не смешно?Подачками кормят...А люди и рады...хоть 137 р...Ой не могуу...

  • тАЛКА

    тАЛКА
    1 час назад

    Разве не смешно?Подачками кормят...А люди и рады...хоть 137 р...Ой не могуу...

  • тАЛКА

    тАЛКА
    1 час назад

    Разве не смешно?Подачками кормят...А люди и рады...хоть 137 р...Ой не могуу...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    22 минуты назад

    За что увольнять-то? От этих новостей у многих истерика может случиться.

  • ay

    ay
    19 минут назад

    А кому правда глаз колет? Правильно делает, что смеётся.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    15 минут назад

    Девченка молодая. Нормальная реакция. А мне стало грустно.

  • икс7

    икс7
    4 минуты назад

    Думаю, что олигархи мишустин с путиным тоже ржут над этими выплатами, только делают это они в своих дворцах, и не понимают как люди выживают на пенсии соцвыплаты.. им самим миллиардов на жизнь не хватает.. а люди вопреки их законам выживают

  • галка галкина

    галка галкина
    4 минуты назад

    Смешнее всего про повышение пенсионного возраста. После 40 лет уже на работу не устроишься. И закон о дискриминации по возрастному признаку все работодатели посылают подальше.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 минута назад

    галка галкина

    Смешнее всего про повышение пенсионного возраста. После 40 лет уже на работу не устроишься. И закон о дискриминации по возрастному признаку все работодатели посылают подальше.



    да, да...решила я тут дополнительную работу найти. А мне по телефону сказали, что не подхожу. На вопрос почему, ответили, что если бы ТАК не написали, то вакансию бы не разместили.

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