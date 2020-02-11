Ведущую, засмеявшуюся во время новости о соцвыплатах, пока не увольняют

Фото: Стоп-кадр из видео

«Ни с кем еще не разговаривала. Пока не уволили», – заявила она и положила трубку.

Программа, в которой ведущая засмеялась, шла в записи. Фрагмент вырезали, но кто-то из сотрудников выложил его на YouTube.

Директор регионального филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил, что уже выяснил, кто опубликовал видео. С наказанием для ведущей в компании пока не определились.

«Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет», – сказал он изданию «Подъем».

Смех у тележурналистки вызвала новость о повышении с 1 февраля социальных выплат до 1 500 рублей. Их этих денег 900 рублей инвалиды, ветераны войн и другие льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся — на бесплатный проезд до санатория и обратно.

Анонимный источник, работающий в компании, заявил, что, скорее всего, всю команду уволят. Как считает источник, помимо увольнения, людям перекроют все пути для работы в СМИ.