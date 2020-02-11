В ее стихах были жемчужины: ушла из жизни амурская поэтесса Татьяна Гурова

Татьяна Гурова жила и работала в Райчихинске. Первые стихотворения автор-самородок начала писать в 2008 году.

Особая тема творчества Татьяны Михайловны – сказки в стихах, также она была автором произведений для взрослого читателя. В 2010 году вышла ее первая книга стихов для детей «Зимняя сказка».

Стихи Татьяны Гуровой, опубликованные в интернете, были представлены на соискание премии в категории «Лучшее произведение в поэзии». С апреля 2012 года поэтесса стала членом Русского литературного клуба. В 2013 году возглавила альманах «Пегас», в котором печаталась сама и давала оценку творчеству начинающих поэтов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2018 году Татьяна Гурова вошла в число номинантов на премию Леонида Завальнюка. После этого ее стихи были опубликованы в ежегодном альманахе «Амур». Председатель жюри областного литературного конкурса и главный редактор альманаха Александр Урманов рассказал корреспонденту «Амур.инфо», что Татьяна Михайловна была счастлива, когда ее поэтическая лирика попала на страницы известного в области издания.

«Она сказала, что исполнилась ее заветная мечта, появился стимул дожить до выхода публикации в свет и приехать на презентацию, – рассказывает Александр Урманов. – В ее стихах можно найти блестки, жемчужины. Это говорит о том, что у нее был дар поэтический. Я с ней плотно работал по редактуре текстов и увидел, что она очень тонко чувствует редакторские замечания и в результате находит более точные строчки».