Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой (видео)

Погибшей девочке было шесть лет, мальчику – 12. Они были братом и сестрой. Погибшая девочка делала успехи в танцах. По информации омбудсмена Евгения Майорова, детей в Таиланд привезла бабушка. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности после ЧП с россиянами на Пхукете.

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В Альянсе туристических агентств назвали чрезвычайное происшествие с туристами, погибшими и пострадавшими при столкновении катеров на Пхукете, беспрецедентным случаем. «То, что произошло в Таиланде с российскими туристами – это беспрецедентный случай, так как ничего подобного в этой стране раньше не было. Мы всегда отправляли своих клиентов в Таиланд в полной уверенности, что российские туристы получат там качественный и безопасный отдых», – сообщила исполнительный директор компании Наталия Осипова.

Инцидент произошел 10 февраля утром. На одном из скоростных катеров был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) – 39 россиян.

Как рассказал РИА Новости генконсул Владимир Соснов, при столкновении пострадали 20 россиян, им оказали медицинскую помощь. Большинство из них уже выписали. Еще один турист останется под наблюдением врачей, так как ему зашивали рану на голове, добавил собеседник агентства. В свою очередь, Ассоциация туроператоров сообщила о госпитализации двух россиян.

В больницах с ранеными были представители турфирмы Pegas Touristic, они помогали оформлять документы, необходимые для оплаты медобслуживания по страховке. Страховая компания ERV выплатит по 40 тысяч долларов каждому пострадавшему.

Бывший руководитель Центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил, что столкновение могло произойти из-за невежества капитанов, не знающих элементарных правил расхождения судов. По его словам, есть «очень строгие» правила расхождения судов в море, согласно которым при обнаружении встречного корабля капитаны должны свернуть вправо. Кроме того, все маломерные суда обязаны обеспечивать пассажиров спасательными жилетами. Эксперт добавил, что на акватории всегда видно приближающийся встречный корабль и, как правило, для маневра есть пространство.

«Поэтому, по правилам судовождения, нужно просто пропустить его [встречный корабль], в соответствии с законом. Никаких там исключений нет», – резюмировал Гофштейн.

В то же время он оговорился, что делать выводы пока рано и только полноценное расследование сможет установить, как именно развивалась ситуация. При этом эксперт отверг спекуляции о том, что туристам вообще нельзя было находиться на носу судна (именно туда пришелся удар). «Раз прогулочный катер, они могли быть где угодно и как угодно: и на носу, и на корме и так далее», – сказал он.