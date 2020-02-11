Беременная благовещенка: из-за коронавируса нам отказали в партнерских родах

В роддоме Благовещенска и областном перинатальном центре запретили партнерские роды. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщили беременные благовещенки, планирующие рожать в присутствии своих супругов. Горожанки возмутились сложившейся ситуацией, посчитав запрет незаконным.

Жительница Благовещенска, пожелавшая остаться неназванной, рассказала корреспонденту Амур.инфо, что вот-вот должна стать мамой. К родам она готовилась вместе с супругом – для этого даже прошли специальные курсы. Но накануне в перинатальном центре им сообщили, что партнерские роды запрещены из-за гуляющего по миру коронавируса. Такой же запрет действует и в городском роддоме.

«И в роддоме, и в перинатальном центре запрещены посещения, там карантин по ОРВИ. Но мы никак не ожидали, что нам откажут в партнерских родах. Врач сказал, что это риск, вдруг кто-то занесет коронавирус, ведь инкубационный период 14 дней, и неизвестно, болеет мой супруг или нет. А ведь, по сути, и я могу коронавирус принести, я каждый день в контакте со своим мужем, и сам врач может принести вирус, и любой медперсонал, они же не ходят в костюмах химзащиты. Но для нас это важный момент, мы готовились, настроились уже. Анализы сдавали, на специальные курсы ходили. Позвонили в городской роддом еще, чтобы узнать, как у них с этим дела обстоят – там тоже сказали, что нельзя, даже если в отдельном платном боксе рожать. Мы просто не знаем, что делать, очень расстроены», – поделилась благовещенка.

Другой беременной также сообщили, что партнерские роды под запретом. В перинатальном центре по телефону ей сказали, что запрет установлен до марта.

Будущие мамы уверены, что такой запрет нарушает их права. «В городе же по факту нет официального карантина по коронавирусу, нет ни одного заболевшего, значит, нам не имеют права отказывать в партнерских родах. У нас даже по ОРВИ эпидпорог не превышен», – высказалась горожанка.

В амурском минздраве Амур.инфо сообщили, что в регионе сохраняется сезонный эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ. На заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии 9 декабря 2019 года было принято решение об ограничении посещений пациентов, находящихся в стационарах медорганизаций области. Вплоть до стабилизации эпидобстановки временно не проводятся и партнерские роды, чтобы минимизировать риски заражения ОРВИ и гриппом для новорожденных, матерей и беременных женщин.

Что касается родственников пациентов, нуждающихся в уходе, то сформированы списки таких пациентов. Для них посещение родственников разрешено, при этом посетителям при себе необходимо иметь медицинскую маску, халат, сменную обувь. Утверждено время посещений. Соответствующие информационные объявления есть во всех стационарных подразделениях медицинских организаций, подведомственных минздраву региона. О действии режима пациентов предупреждают при госпитализации.

При этом в министерстве здравоохранения подчеркивают: данные ограничительные мероприятия были введены еще в середине декабря и связаны именно с сезонным подъемом ОРВИ. Однако в настоящее время они являются и дополнительной мерой защиты от проникновения вируса 2019-nCoV на территорию области.