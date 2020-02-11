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11февраля
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Беременная благовещенка: из-за коронавируса нам отказали в партнерских родах

Беременная благовещенка: из-за коронавируса нам отказали в партнерских родах
Фото: заметкидоктора.рф

В роддоме Благовещенска и областном перинатальном центре запретили партнерские роды. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщили беременные благовещенки, планирующие рожать в присутствии своих супругов. Горожанки возмутились сложившейся ситуацией, посчитав запрет незаконным.

Жительница Благовещенска, пожелавшая остаться неназванной, рассказала корреспонденту Амур.инфо, что вот-вот должна стать мамой. К родам она готовилась вместе с супругом – для этого даже прошли специальные курсы. Но накануне в перинатальном центре им сообщили, что партнерские роды запрещены из-за гуляющего по миру коронавируса. Такой же запрет действует и в городском роддоме.

«И в роддоме, и в перинатальном центре запрещены посещения, там карантин по ОРВИ. Но мы никак не ожидали, что нам откажут в партнерских родах. Врач сказал, что это риск, вдруг кто-то занесет коронавирус, ведь инкубационный период 14 дней, и неизвестно, болеет мой супруг или нет. А ведь, по сути, и я могу коронавирус принести, я каждый день в контакте со своим мужем, и сам врач может принести вирус, и любой медперсонал, они же не ходят в костюмах химзащиты. Но для нас это важный момент, мы готовились, настроились уже. Анализы сдавали, на специальные курсы ходили. Позвонили в городской роддом еще, чтобы узнать, как у них с этим дела обстоят – там тоже сказали, что нельзя, даже если в отдельном платном боксе рожать. Мы просто не знаем, что делать, очень расстроены», – поделилась благовещенка.

Другой беременной также сообщили, что партнерские роды под запретом. В перинатальном центре по телефону ей сказали, что запрет установлен до марта.

Будущие мамы уверены, что такой запрет нарушает их права. «В городе же по факту нет официального карантина по коронавирусу, нет ни одного заболевшего, значит, нам не имеют права отказывать в партнерских родах. У нас даже по ОРВИ эпидпорог не превышен», – высказалась горожанка.

В амурском минздраве Амур.инфо сообщили, что в регионе сохраняется сезонный эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ. На заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии 9 декабря 2019 года было принято решение об ограничении посещений пациентов, находящихся в стационарах медорганизаций области. Вплоть до стабилизации эпидобстановки временно не проводятся и партнерские роды, чтобы минимизировать риски заражения ОРВИ и гриппом для новорожденных, матерей и беременных женщин.

Что касается родственников пациентов, нуждающихся в уходе, то сформированы списки таких пациентов. Для них посещение родственников разрешено, при этом посетителям при себе необходимо иметь медицинскую маску, халат, сменную обувь. Утверждено время посещений. Соответствующие информационные объявления есть во всех стационарных подразделениях медицинских организаций, подведомственных минздраву региона. О действии режима пациентов предупреждают при госпитализации.

При этом в министерстве здравоохранения подчеркивают: данные ограничительные мероприятия были введены еще в середине декабря и связаны именно с сезонным подъемом ОРВИ. Однако в настоящее время они являются и дополнительной мерой защиты от проникновения вируса 2019-nCoV на территорию области.

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#жизнь #здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • vancentti

    vancentti
    45 минут назад

    Задрали уже со своими правами... Охреневшие студенты харбинских вузов, почти яжематери, бородатые блогеры, и другие правоведы...

  • Тима 2217

    Тима 2217
    38 минут назад

    Точно))) Откладывайте роды, подавайте в суд)))

  • Гефест

    Гефест
    35 минут назад

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.

  • BS28RUS

    BS28RUS
    34 минуты назад

    Люди не могут жить в социуме. Пусть дома рожает, раз что то не нравится.

  • Трапеза Смысла

    Трапеза Смысла
    31 минута назад

    Сначала голову не лечат, потом медиков винят во всем...

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    30 минут назад

    Мужиков беречь надо , они ж слабонервные )) , а они им партнерские роды ))

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    28 минут назад

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))

  • vancentti

    vancentti
    26 минут назад



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    Вам это не надо )) Лучше не надо ))

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    25 минут назад

    vancentti



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    Вам это не надо )) Лучше не надо ))



    Я сильная , выдержу ))

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад



    ~~Будущие мамы уверены, что такой запрет нарушает их права. «В городе же по факту нет официального карантина по коронавирусу, нет ни одного заболевшего, значит нам не имеют права отказывать в партнерских родах. У нас даже по ОРВИ эпидпорог не превышен», – высказалась горожанка.



    Лавров по этому поводу уже высказался! )))

  • vancentti

    vancentti
    20 минут назад



    Я сильная , выдержу ))



    Пусть будут только инициалы )) всем проще )

  • Гефест

    Гефест
    18 минут назад

    приехали , вылезай

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    Раз задаете такие вопросы, то вероятно что ТП всё таки не инициалы)

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    16 минут назад

    приехали , вылезай

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    трансформаторная подстанция. Находится под ох...ым напряжением, постоянно гудит, может покалечить или убить мужика...

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    9 минут назад

    АвтоГАД

    приехали , вылезай

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    трансформаторная подстанция. Находится под ох...ым напряжением, постоянно гудит, может покалечить или убить мужика...



    И все ? Я подумала -что , что-то неприличное ))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 минут назад

    приехали , вылезай

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    Ну...

    Т = не очень острая, даже совсем не острая

    П = Вариант №1. головной убор, который может быть может быть элементом военной форменной одежды (в частности, ВС СССР), различной униформы (к примеру, головной убор пионеров и стюардесс) или изыском модельеров женской моды. Изготовляется обычно из ткани - это более вежливое. Вариант №2. Женская репродуктивная система - этот вариант для совсем невоспитанных.

    Эта аббревиатура используется как пренебрежительное ругательство в сторону очень глупой женщины. Женщины обычно не применяют понятие "ТП" к друг другу. Это скорее ругательство тех мужчин, которые сильно не уважают женщин как таковых и скорее всего какая-то женщина нанесла глубокую рану данному персонажу.

    Более вежливые в такой ситуации употребят "больная на голову", верх вежливости - "глупая женщина"

    Кстати, меня сложил ваш ник пополам Очень подходит к названию новости

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    8 минут назад

    Гефест

    приехали , вылезай

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    Раз задаете такие вопросы, то вероятно что ТП всё таки не инициалы)



    Задаю вопросы -повышаю уровень знаний ))

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    4 минуты назад

    ЛайКа

    приехали , вылезай

    Гефест

    Обыкновенная ТП, там сначала голову подлечить надо, а потом уже и рожать.



    А что такое ТП ? Я тоже ТП ))- ну в смысле это мои инициалы ))



    Ну...

    Т = не очень острая, даже совсем не острая

    П = Вариант №1. головной убор, который может быть может быть элементом военной форменной одежды (в частности, ВС СССР), различной униформы (к примеру, головной убор пионеров и стюардесс) или изыском модельеров женской моды. Изготовляется обычно из ткани - это более вежливое. Вариант №2. Женская репродуктивная система взаимосвязана - этот вариант для совсем невоспитанных.

    Эта аббревиатура используется как пренебрежительное ругательство в сторону очень глупой женщины. Женщины обычно не применяют понятие "ТП" к друг другу. Это скорее ругательство тех мужчин, которые сильно не уважают женщин как таковых и скорее всего какая-то женщина нанесла глубокую рану данному персонажу.

    Более вежливые в такой ситуации употребят "больная на голову", верх вежливости - "глупая женщина"

    Кстати, меня сложил ваш ник пополам Очень подходит к названию новости



    ААА )) Капец , все , до меня дошло ))) А то подстанция -подстанция ))))

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    2 минуты назад

    Блажь это рожать всем семейством. Заразу таскают, так ещё и советы дают

  • ЛайКа

    ЛайКа
    46 секунд назад

    АвтоГАД

    трансформаторная подстанция. Находится под ох...ым напряжением, постоянно гудит, может покалечить или убить мужика...



    Я вас обожаю!



    Убило напрочь! Утащу в копилку

    (Обычно что-то такое выдаёт Дансе или Брюзжащая)

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