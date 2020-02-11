Две легковушки разбились в Приамурье (фото, видео)

Фото: instagram.com/skaner28

Обновлено: 11:42



11 февраля в Амурской области произошло жесткое столкновение двух легковых автомобилей. Фото и видео с места ДТП появились в социальных сетях.

«В 09:36 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе 15-го километра трассы Благовещенск – Бибиково произошло столкновение двух автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Причины, обстоятельства ДТП устанавливаются. Водитель автомобиля Toyota Aqua 1969 года рождения был доставлен в областную больницу», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский».

Второй участник аварии – автомобиль Toyota Mark II. За его рулем находился водитель 1997 года рождения, он не пострадал. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что, по предварительным данным, к столкновению легковушек привел выезд «марка» на встречную полосу.