Число заболевших коронавирусом в Хэйлунцзяне за сутки увеличилось на 29 человек

Руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 29 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции. Также говорится о 77 предположительных фактах заболевания в этой граничащей с Приамурьем провинции.

Таким образом, по состоянию на конец дня 10 февраля в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 360 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 146 случаев в Харбине, 15 фактов в городе Цзямусы, 12 – в городе Муданьцзян, 32 – в городе Цицикар, 14 – в Дацине, 38 – в городе Цзиси, 38 – в городе Шуанъяшань, 15 в Цитайхэ, 5 – в Хэгане, 39 – в Суйхуа, 2 в округе Большой Хинган, в городском округе Хэйхэ – 4.

Новый летальный исход зафиксирован в городе Суйхуа. Таким образом общее число случаев со смертельным исходом в провинции – 7. 4 из них в Суйхуа, 2 – в городе Шуаньяшань, по одному случаю в городах Дацин и Цицикар. 181 случай имеет схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Также подтверждено 27 случаев полного выздоровления в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в медицинских учреждениях городов Шуаньяшань, Цзямусы, Суйхуа, Хэган, Цзиси.

Количество находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян пациентов увеличилось почти на 70 человек и на сегодняшний день составляет 1 928 человек. В настоящий момент выявлено 10 800 человек, контактировавших с заболевшими, из них 6 492 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 4 348 граждан находятся в процессе диагностики.