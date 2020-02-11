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11февраля
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сегодня, 10:56 0

В Госдуму внесли поправки, касающиеся использования маткапитала

В Госдуму внесли поправки, касающиеся использования маткапитала
Фото: er.ru

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей, сообщает ER.ru.

Также решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет. После принятия закона "Единая Россия" будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», – подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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#дети #российская власть

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