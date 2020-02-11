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11февраля
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сегодня, 10:53 0

Девушке удалили две лишние груди

Девушке удалили две лишние груди
Фото: lenta.ru

В Англии девушка перенесла операцию, во время которой ей удалили две лишние груди. Они появились в возрасте 12 лет и с каждым годом увеличивались в размерах.

22-летняя Фиби Эллис (Phoebe Ellis) впервые обнаружила под мышкой вырост размером с теннисный мяч, когда у нее начались первая менструация. В 15 лет второй вырост появился в ее правой подмышечной впадине, и они оба стали ежемесячно увеличиваться в размерах.

Она несколько раз обращалась к медикам, но ей не ставили никакого диагноза и не проводили ультразвуковых исследований, чтобы установить причину появления выростов. Она хотела, чтобы их удалили, но такую операцию сочли косметической и отказались делать бесплатно.

Эллис стеснялась своего тела и боялась вступать в отношения с мужчинами, избегала открытую одежду и купальники.

Родители решили помочь дочери и накопили деньги на платную операцию. После того, как на 21-й день рождения Эллис пришло письмо с очередным отказом от проведения бесплатной операции, она обратилась к частному врачу Аамеру Хану (Aamer Khan).

Медик провел полное обследование и выяснил, что наросты – это несформировавшиеся груди. Когда все анализы были сданы, Хан операцию по ее удалению. Это отклонение проявляется у 2 – 6 % женщин и представляет собой дополнительную ткань груди и подмышечного жира, которая имеет собственную протоковую систему. На этих образованиях даже могут быть соски, сообщает «Лента.ру».

После удаления лишних молочных желез у девушки остались шрамы, но теперь она считает, что все в ее жизни наладится.

В январе сообщалось о мальчике, которого местные жители считают змеей. Мальчик страдает ламеллярным ихтиозом.

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#жизнь #здоровье

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