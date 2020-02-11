Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 17

HeadHunter: работодатели Приамурья в среднем предлагают зарплату в 51 тысячу рублей

HeadHunter: работодатели Приамурья в среднем предлагают зарплату в 51 тысячу рублей
Фото: Амур.инфо

Эксперты HH.ru проанализировали изменения на рынке труда в Амурской области в январе 2020 года и сравнили результаты с аналогичным месяцем прошлого года. Оказалось, что средние предлагаемые зарплаты за год выросли на три тысячи рублей.

В январе 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Амурской области составляла около 48-49 тысячи рублей, в этом году показатель увеличился до 51-52 тысяч. Медиана заработной платы в январе 2020 года выросла на 2,5 тысячи рублей (с 40 до 42,5 тысячи рублей).

«Умеренный, но стабильный рост зарплат мы наблюдаем уже несколько лет. Это наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации: в условиях дефицита кадров и борьбы за персонал важно, как минимум, не отставать от рынка. Однако стоит заметить, что работодатели все больше внимания уделяют и нематериальным факторам, стараются развивать свой HR-бренд и привлекать соискателей интересными условиями, расширенный соцпакетом, возможностями для профессионального развития и карьерного роста», – комментирует Валерия Первухина, ведущий специалист по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток.

Работодатели и соискатели региона начали 2020 год по-разному: прирост вакансий в Амурской области составил всего 1 % по сравнению с январем прошлого года, а количество резюме увеличилось на 29 %. При этом HH.индекс, отражающий конкуренцию среди соискателей, увеличился на одну единицу – теперь на одну вакансию приходится 5,3 резюме. Сложнее всего искать работу в январе было молодым специалистам (11,4 резюме на вакансию), представителям госсектора и НКО (9,5), а также юристам (8,1).

Просмотров всего: 1285

#работа

распечатать


Общество

В Благовещенске расторгли трудовой договор с сотрудником, заключенный с нарушением закона
Общество 1

Около 100 амурчан, пострадавших на производстве, получат путевки на лечение
Происшествия

В Белогорске на руководителя строительной компании завели дело за долги по зарплате почти на 25 миллионов
Общество

В Приамурье организация погасила 5-миллионный долг по зарплате

Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Мапа

    Мапа
    3 часа назад

    Новости из параллельной Вселенной.

  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    сборник анекдотов

  • ay

    ay
    3 часа назад

    "Брехня..." ("Неуловимые мстители")

  • full

    full
    3 часа назад

    ХаХа.ру?

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    Вранье.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    full

    ХаХа.ру?



    теперь так и буду называть



  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    не понятно почему жители бегут от таких зарплат?

  • Забаненный

    Забаненный
    2 часа назад

    Ага, ищите дураков за такие "копейки" работать..

  • Забаненный

    Забаненный
    2 часа назад

    Ага, ищите дураков за такие "копейки" работать..

  • nerro

    nerro
    2 часа назад



    ну вот страничка Благовещенска на hh.ru

    Только реальных вакансий за 50 тыс. руб и выше тут нет. Часть вакансий вообще Питерские.

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Насмешили))))

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    прикольно прикалываются

  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 часа назад

    В основном бесполезный сайт HeadHunter.RU Только деньги хотят выудить за размещение вакансии и так далее. Работодатель дал задание найти раба, от слова работник, разместить вакансию у них не смог, нужны права и полные данные организации, а им некогда, мол придумай сам где и как разместить. Сам работаю от Москвы, много лет, жадные ребята, мягко говоря, платят мало, премий нет, отпускные нищенские, никакие аргументы в пользу повышения зп не принимают, в том числе и те, что подобные сайты иногда размещают подобные вакансии с зарплатой выше, чем они платят, людей из других регионов вообще не слышат, кто работал с москвичами и общался лично, понимает о чём говорю. При этом, если поднимают заработную плату, то происходит это так, белая как правило добавляется, на такую же сумму серая тут же становится меньше, и так много лет. Но для российской статистики она выросла! Реальная прибавка деньгами за последние 7 лет составила 7000 руб. Сейчас ищу инжерера айтишника на зарплату в 40000 (больше платить не хотят), со своим легковым авто, работа разъездного характера, желающих пока ноль!

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    В соревнованиях экспертов HH.ru и сказочников Амурстата, безусловно побеждают спецы с Ха Ха ру

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Оказывается, среднестатистический амурчанин ест голубцы с мясом.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Эта "в среднем" уже не только раздражает, но и смешит.

    Было бы объективнее писать - "от 20 до 51 тыс. рублей", причем 20, как правило, превалирует.

  • Leleda

    Leleda
    15 минут назад

    А эксперты hh не хотят более детально провести свой анализ?

    1. Сколько компаний из всего предложенного списка, действительно платят столько, сколько обещают?

    2. Сколько компаний из всего количества, представленных на сайте, платят зп вовремя?

    3. Сколько компаний действительно стабильно существуют на рынке труда, а не являются очередными дочерними, созданными на пару месяцев?

    На самом деле, только об этом пишут хорошо! В реальности всё не так радужно!

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь