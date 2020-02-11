HeadHunter: работодатели Приамурья в среднем предлагают зарплату в 51 тысячу рублей

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В январе 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Амурской области составляла около 48-49 тысячи рублей, в этом году показатель увеличился до 51-52 тысяч. Медиана заработной платы в январе 2020 года выросла на 2,5 тысячи рублей (с 40 до 42,5 тысячи рублей).

«Умеренный, но стабильный рост зарплат мы наблюдаем уже несколько лет. Это наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации: в условиях дефицита кадров и борьбы за персонал важно, как минимум, не отставать от рынка. Однако стоит заметить, что работодатели все больше внимания уделяют и нематериальным факторам, стараются развивать свой HR-бренд и привлекать соискателей интересными условиями, расширенный соцпакетом, возможностями для профессионального развития и карьерного роста», – комментирует Валерия Первухина, ведущий специалист по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток.

Работодатели и соискатели региона начали 2020 год по-разному: прирост вакансий в Амурской области составил всего 1 % по сравнению с январем прошлого года, а количество резюме увеличилось на 29 %. При этом HH.индекс, отражающий конкуренцию среди соискателей, увеличился на одну единицу – теперь на одну вакансию приходится 5,3 резюме. Сложнее всего искать работу в январе было молодым специалистам (11,4 резюме на вакансию), представителям госсектора и НКО (9,5), а также юристам (8,1).