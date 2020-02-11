Жители Белогорска помогут решить, где нужно переоборудовать светофоры
В Белогорске жителям совместно с органами местного самоуправления предлагают обсудить, как улучшить светофорное регулирование улично-дорожной сети. Глава города Станислав Мелюков обратился к белогорцам с предложением высказать свое мнение в своем инстаграм-аккаунте.
«Общаясь в комментариях, пришел к выводу провести открытое заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Суть – Белогорск получил 12 миллионов федеральных средств на переоборудование светофорных объектов и приведение существующих пешеходных переходов в нормативное состояние. Сама работа начнется с наступлением тепла, поэтому есть время определить наиболее важные места, где ее необходимо провести. Предлагаю выбрать и решить это совместно».
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Общаясь в комментариях последнего поста, пришел к выводу провести открытое заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. ⠀ Суть - Белогорск получил 12 млн федеральных средств на переоборудование светофорных объектов и приведение существующих пешеходных переходов в нормативное состояние. ⠀ Сама работа начнется с наступлением тепла, поэтому есть время определить наиболее важные места, где ее необходимо провести. Предлагаю выбрать и решить это совместно. ⠀ На комиссии по безопасности дорожного движения также предлагаю провести дискуссию по возможному изменению режима работы светофоров, где необходимо. Особых финансовых затрат это не потребует, но мнения участников дорожного движения на этот счет разные. ⠀ Прошу в комментариях оставлять свои мнения и предложения. Мы их проанализируем и систематизируем, а 13 февраля в 12-00 в зале заседаний администрации города (3 этаж) обсудим. ⠀ Приходите, вход свободный. За час управимся. Наверное...🙂🚦 ⠀ #белогорск #городвежливыхлюдей #амурскаяобласть
Комиссию по безопасности дорожного движения, где обсуждаются вопросы функционирования дорожной сети, глава города предложил провести в открытом режиме – в форме дискуссии по возможному изменению режима работы светофоров там, где необходимо.
«Особых финансовых затрат это не потребует, но мнения участников дорожного движения на этот счет разные, – уверен Станислав Мелюков. – Прошу в комментариях оставлять свои мнения и предложения. Мы их проанализируем и систематизируем».
За первый час пост главы набрал более 70 комментариев, выразить свое мнение можно будет и лично на открытой комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание начнется в 12.00 13 февраля в зале заседаний администрации Белогорска, по улице Гагарина, 2, 3 этаж, информирует пресс-служба администрации Белогорска.
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