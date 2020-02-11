Жители Белогорска помогут решить, где нужно переоборудовать светофоры

В Белогорске жителям совместно с органами местного самоуправления предлагают обсудить, как улучшить светофорное регулирование улично-дорожной сети. Глава города Станислав Мелюков обратился к белогорцам с предложением высказать свое мнение в своем инстаграм-аккаунте.

«Общаясь в комментариях, пришел к выводу провести открытое заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Суть – Белогорск получил 12 миллионов федеральных средств на переоборудование светофорных объектов и приведение существующих пешеходных переходов в нормативное состояние. Сама работа начнется с наступлением тепла, поэтому есть время определить наиболее важные места, где ее необходимо провести. Предлагаю выбрать и решить это совместно».

Комиссию по безопасности дорожного движения, где обсуждаются вопросы функционирования дорожной сети, глава города предложил провести в открытом режиме – в форме дискуссии по возможному изменению режима работы светофоров там, где необходимо.

«Особых финансовых затрат это не потребует, но мнения участников дорожного движения на этот счет разные, – уверен Станислав Мелюков. – Прошу в комментариях оставлять свои мнения и предложения. Мы их проанализируем и систематизируем».

За первый час пост главы набрал более 70 комментариев, выразить свое мнение можно будет и лично на открытой комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание начнется в 12.00 13 февраля в зале заседаний администрации Белогорска, по улице Гагарина, 2, 3 этаж, информирует пресс-служба администрации Белогорска.