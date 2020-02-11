Владельцев свиней-нелегалов в Приамурье хотят лишать компенсаций в случае вспышки АЧС

Вопросы профилактики АЧС в Приамурье обсудили на Общественном совете при региональном управлении ветеринарии. Основное внимание специалисты уделили принимаемым в регионе мерам по предотвращению новых случаев заболевания животных на территории области.

Вспышек АЧС среди домашних свиней в Приамурье не фиксировали с начала зимы. Однако в дикой фауне вирус выявлялся, отметили специалисты. Как следствие, сохраняется риск возникновения заболевания и в хозяйствах региона при несоблюдении мер профилактики.

В настоящее время мониторинг эпизоотической ситуации в области усилен. Благодаря взаимодействию двух ведомств — управления ветеринарии и управления по охране животного мира области — удалось достичь договоренности о мероприятиях по снижению численности диких кабанов. Областная ветеринарная лаборатория ежедневно проверяет на АЧС пробы, полученные от этих животных из разных районов области.

Кроме того, в Амурской области под контроль взята торговля продукцией животноводства, проверяется входящее сырье на предприятиях, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Однако предпринимаемых мер может оказаться недостаточно, отметили на заседании совета, поскольку не все амурские животноводы соблюдают установленные ветеринарные правила и ограничения. Так, фиксируются случаи разведения свиней в очагах и первой угрожаемой зоне по АЧС. В связи с этими фактами в ходе Общественного совета было решено рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов и поселений усилить работу с населением, в том числе информационную, а также незамедлительно сообщать о фактах нарушений в управление ветеринарии области. Прежде всего, речь идет о незаконном выгуле свиней, торговле животноводческой продукцией без документов или заведении поросят в тех поселениях, где в настоящее время это запрещено в связи со вспышками АЧС прошлого года.

В ходе Общественного совета также поступило предложение в случае возникновения новой вспышки АЧС лишать компенсационных выплат владельцев свиней-нелегалов. Дело в том, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, часть амурчан не регистрирует свиней, как положено по закону. Данное предложение в настоящее время рассматривается.

Кроме того, главам поселений рекомендовано не реже, чем раз в квартал, проводить подворовой обход и переучет свинопоголовья на своей территории, сообщает областное правительство.