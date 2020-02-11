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11февраля
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сегодня, 10:03 0

На пожаре в Бурейском районе мужчина получил ожоги

На пожаре в Бурейском районе мужчина получил ожоги
Фото: архив Амур.инфо

11 февраля в 00:05 поступило сообщение о пожаре в селе Малиновка Бурейского района. Горел двухквартирный жилой дом. Когда огнеборцы прибыли на место, горела веранда, пристроенная к одной из квартир двухквартирного жилого дома. Открытое горение ликвидировали в течение 21 минуты.

В результате пожара уничтожена веранда, повреждена кровля квартиры на площади около шести квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения, с ожогами обеих кистей рук его доставили в Бурейскую районную больницу. Дом пожарные спасли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

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#пожары #происшествия

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