В Благовещенске задержали наркодилеров во время перевозки свежей партии наркотиков (видео)

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Задержание оперативники произвели в тот момент, когда двое злоумышленников перевозили только что полученную партию для расфасовки.

В ходе личного досмотра одного из задержанных в местах закладок, а также по месту проживания одного из подозреваемых сотрудники полиции в общей сложности изъяли более 1,5 килограмма наркотического средства N–метилэфедрон.

По данным полицейских, трое молодых людей в возрасте 20–25 лет в течение длительного времени осуществляли сбыт наркотиков бесконтактным способом – через Интернет. При этом сами задержанные потребителями наркотиков не являются.

Возбужден ряд уголовных дел по частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование ведет следственная часть Следственного управления УМВД России по Амурской области. По ходатайству следователя судом подозреваемые заключены под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников преступлений, сообщает амурское управление МВД.