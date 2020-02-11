В Благовещенске в ДТП травмирован ребенок (видео)

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В Благовещенске произошло ДТП, в котором получил травмы ребенок. Его перевозили в легковом автомобиле без детского удерживающего устройства.

Авария случилась 10 февраля в 17:35 на регулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Зейской. Столкнулись машины Toyota Vitz и Toyota Wish, в результате травмирован пассажир «витца» 2015 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Гражданам напоминают о том, что безопасность в автомобиле, в том числе юных пассажиров, прежде всего зависит от водителей, их понимания необходимости правильного поведения на дорогах, желания соблюдать нормы дорожной безопасности, пишет отдел ГИБДД по Благовещенску.