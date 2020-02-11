Ущерб от деятельности черных лесорубов исчисляется миллиардами: обзор прессы

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Итальянский музыкант переложил коронавирус на музыку; автомобили-роботы можно будет водить без прав; мошенники отправили в банкоматы более 2 миллионов рублей банка приколов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Начну с «Российской газеты». Здесь можно прочесть, что свирепствующий в Китае коронавирус, который привел к смерти уже более 800 человек, нашел свое отражение в искусстве. Итальянский музыкант Массимо Магрини переложил его на музыку. От технологических подробностей воздержусь, поскольку сам ничего не понял, но суть такова: молекулы этой заразы были обработаны на компьютере, сопоставлены с нотами – и вот, пожалуйста. Как называется музыкальное произведение – не написали, но если бы предложили подумать над названием кого-нибудь из нас с вами, мы бы нашли, что предложить, правда?

Полный абзац

После только что названной информации и предстоящий день уже не кажется таким сумрачным, и материал о том, что российскую тайгу безжалостно разворовывают, воспринимается со вполне философским глубокомыслием: разворовывали, разворовывают и продолжат разворовывать. Да и как не продолжить, если ущерб от деятельности «черных лесорубов» (то есть, по сути, их прибыток) составляет ежегодно примерно 12 миллиардов рублей. Приводятся интересные цифры: на одного лесничего в стране приходится от тысячи до 400 тысяч гектаров лесных угодий. На одного. 400 тысяч га – воруй – не хочу! И пока вы взвешиваете, не заняться ли лесорубием, я начинаю читать следующую публикацию.

Также в номере

Пробежав взглядом по сообщениям о том, что в Хабаровске ввели масочный режим и отменили спортивные соревнования (но не коронавирус тому причиной, так – обычные грипп и ОРВИ), о том, что уже экс-главу подразделения собственной безопасности московского следственного комитета приговорили к 16 годам за колючей проволокой и штрафу почти в 200 миллионов рублей (за то, что не умел нормально брать взятки), о том, что за скручивание спидометра собираются ввести уголовное наказание и о том, что уже через несколько лет на автомобиле можно будет ездить без прав (правда, это будут автомобили-роботы), переключаюсь на другую газету.

Очень интересно

Этой газетой оказалась «Комсомольская правда». В «Российской газете» нашлась хоть одна жизнеутверждающая информация – о переложении коронавируса на язык нот. Найдется ли что-нибудь оптимистичное в «Комсомолке»? Да! Прямо на первой полосе рассказывается о том, что предприимчивые мошенники скормили банкоматам 2,5 миллиона рублей так называемого банка приколов, то есть положили игрушечные купюры на свой счет. Потом съездили в другой город и уже через другие банкоматы сняли уже настоящие рубли. И пока вы сокрушаетесь, что такая простая мысль не закралась в вашу голову, я, подивившись находчивости наших соотечественников, пытаюсь найти еще что-нибудь вселяющее оптимизм.

На посошок

О чем еще в «Комсомольской правде». Наряды звезд на празднике в честь предстоящего Дня святого Валентина – абсолютно не впечатлили. Ну кого могут порадовать дамы, возраст которых практически совпадает с возрастом самой газеты?! Понятно, что «Комсомолка» вечно молода, но ведь и вечная молодость имеет предел.

Тут если говорить о нарядах, то, пожалуй, лучше других в газете смотрится телепропагандист Владимир Соловьев, дающий интервью корреспонденту газеты: на фото он с ног до головы, от обуви до воротников, то есть абсолютно весь – в камуфляже. Никак маскируется?