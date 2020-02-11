Пранкер сымитировал в метро Москвы приступ из-за коронавируса и был арестован (видео)

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Черемушкинский суд Москвы арестовал до 8 марта Кароматулло Джаборова. Его подозревают в имитации приступа из-за коронавируса в вагоне московского метро.

2 февраля в вагоне метро, ехавшем от станции «Полежаевская» к «Улице 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.

В пресс-службе московского метрополитена «Интерфаксу» сообщили, что в метро случались «пранки на тему коронавируса». Отдел дознания УВД на московском метрополитене возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Двух предполагаемых сообщников пранкера Джаборова задержала полиция. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Безопасность и комфорт пассажиров — наш приоритет. Поэтому мы будем содействовать расследованию этого преступления, и хотим предостеречь хулиганов от необдуманных поступков, которые могут привести к панике среди пассажиров. Мы готовы сотрудничать с блогерами, но создание и публикацию такого контента считаем беспринципным и аморальным поступком», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Мосметро.

Проверяется причастность к преступлению пяти человек в возрасте от 17 до 25 лет. Среди них: гражданин Таджикистана, гражданин Киргизии и граждане России, сообщил изданию источник, знакомый с ходом расследования. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Если преступление будет переквалифицировано на вторую часть той же статьи, которая подразумевает совершение группой лиц по предварительному сговору, то максимальный срок лишения свободы может вырасти до 7 лет.