Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 2

Пранкер сымитировал в метро Москвы приступ из-за коронавируса и был арестован (видео)

Пранкер сымитировал в метро Москвы приступ из-за коронавируса и был арестован (видео)
Фото: кадр видео

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 8 марта Кароматулло Джаборова. Его подозревают в имитации приступа из-за коронавируса в вагоне московского метро.

2 февраля в вагоне метро, ехавшем от станции «Полежаевская» к «Улице 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.

В пресс-службе московского метрополитена «Интерфаксу» сообщили, что в метро случались «пранки на тему коронавируса». Отдел дознания УВД на московском метрополитене возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Двух предполагаемых сообщников пранкера Джаборова задержала полиция. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Безопасность и комфорт пассажиров — наш приоритет. Поэтому мы будем содействовать расследованию этого преступления, и хотим предостеречь хулиганов от необдуманных поступков, которые могут привести к панике среди пассажиров. Мы готовы сотрудничать с блогерами, но создание и публикацию такого контента считаем беспринципным и аморальным поступком», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Мосметро.

Проверяется причастность к преступлению пяти человек в возрасте от 17 до 25 лет. Среди них: гражданин Таджикистана, гражданин Киргизии и граждане России, сообщил изданию источник, знакомый с ходом расследования. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Если преступление будет переквалифицировано на вторую часть той же статьи, которая подразумевает совершение группой лиц по предварительному сговору, то максимальный срок лишения свободы может вырасти до 7 лет.

Просмотров всего: 445

#коронавирус в Китае #происшествия

распечатать


Общество

На пожаре в Бурейском районе мужчина получил ожоги

Происшествия

В Благовещенске задержали наркодилеров во время перевозки свежей партии наркотиков (видео)
Происшествия 1

В Благовещенске в ДТП травмирован ребенок (видео)
В России и мире

Из монастыря под Томском госпитализировали трехлетнюю девочку с подозрением на изнасилование
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в Ухань! волонтером.

  • Цунай

    Цунай
    55 минут назад

    Зверьки.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь