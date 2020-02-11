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11февраля
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сегодня, 07:39 4

В России изменились справки о судимости

В России изменились справки о судимости
Фото: vmnews.ru

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца.

Бланки будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка — двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России), говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что список ведомств, требующих от граждан справки о судимости, постоянно расширяется. Документ нужно предъявлять в том числе при трудоустройстве в государственные учреждения, уточняет МВД. Работодатели в будущем смогут проверять подлинность этих документов через мобильное приложение, добавили в ведомстве.

В 2019 году более шести миллионов человек обратились в органы за справками о судимости, пишет РИА Новости.

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#закон

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Комментарии
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  • Охранник

    Охранник
    2 часа назад

    Ну конечно надо и с этой справки аргументированно бабло стрич, а то как же уборщицу на работу без такого документа(когда нажрутся?)

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Идиоты

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Справочная страна... Справки нужны всем и по любому поводу, а значит можно поднимать цены на них и стричь бабло со всего населения. Прорывные технологии в действии.

  • Ксенька

    Ксенька
    39 минут назад

    А мне вот интересно. Почему когда судимость погашена и прошло уже много времени, а все равно указывают статьи. Зачем? Человек порой из за этого трудоустроиться не может. И куда ему идти?

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