В России изменились справки о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца.

Бланки будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка — двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России), говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что список ведомств, требующих от граждан справки о судимости, постоянно расширяется. Документ нужно предъявлять в том числе при трудоустройстве в государственные учреждения, уточняет МВД. Работодатели в будущем смогут проверять подлинность этих документов через мобильное приложение, добавили в ведомстве.

В 2019 году более шести миллионов человек обратились в органы за справками о судимости, пишет РИА Новости.