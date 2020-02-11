Выбор читателей за 10 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 10 февраля.

В Благовещенске возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц управления Росреестра по Амурской области. Их подозревают в получении взяток в крупном размере.

В субботу, 8 февраля, не стало благовещенца Вадима Ваяйя, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием. Ему было всего 18 лет.

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.

В Хэйлунцзянском университете в Харбине наказывают студентов, нарушающих карантинный режим, введенный в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказывают сами студенты, в том числе уроженцы Амурской области. Учащиеся называют это репрессией. В некоторых случаях доходит и до отчисления.