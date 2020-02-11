Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 10 февраля

Выбор читателей за 10 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 10 февраля.

В отношении двух сотрудниц амурского Росреестра возбуждены уголовные дела

В Благовещенске возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц управления Росреестра по Амурской области. Их подозревают в получении взяток в крупном размере.

Скончался боровшийся с раком амурчанин Вадим Ваяй

В субботу, 8 февраля, не стало благовещенца Вадима Ваяйя, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием. Ему было всего 18 лет.

Ученые определили, когда распространение коронавируса достигнет пика

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.

Амурские студенты жалуются на репрессии в Хэйлунцзянском университете из-за коронавируса

В Хэйлунцзянском университете в Харбине наказывают студентов, нарушающих карантинный режим, введенный в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказывают сами студенты, в том числе уроженцы Амурской области. Учащиеся называют это репрессией. В некоторых случаях доходит и до отчисления.

Просмотров всего: 5

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: замначальника ДВОКУ по учебной и научной работе

Общество

В Мордовии в библиотеке имени Пушкина открылся «Библиоспортзал»: обзор прессы
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: фигурное катание в областном центре
Общество

Выбор читателей за 9 февраля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь