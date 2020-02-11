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11февраля
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Из Китая в Амурскую область прибыли 14 машин с овощами и фруктами

Из Китая в Амурскую область прибыли 14 машин с овощами и фруктами
Фото: ТАСС

В понедельник, 10 февраля, из Китая 14 машин завезли скоропортящуюся плодоовощную продукцию Амурскую область, 15 машин привезли оборудование для Амурского ГПЗ. Из России на экспортном направлении в этот же день было отправлено 21 транспортное средство с амурской соей.

Перевозка скоропортящейся плодово-овощной продукции сейчас осуществляется только российским транспортом с российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах территорий пунктов пропуска государств сторон. 11 февраля международные грузовые перевозки продолжатся в аналогичном режиме.

Помимо этого 11 февраля будет организован очередной временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ для возвращения российских граждан из Китая в Россию. Его работа традиционно начнется в 14:00 и завершится в 16:30, сообщает областное правительство.

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#Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    14 часов назад

    нас интересует цена

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Было бы справедливым, раз Россия им отправила гуманитарную помощь десятки тонн, то они нам овощи и фрукты в виде гуманитарной помощи.

  • alex 3

    alex 3
    56 минут назад

    "Мы строили строили и наконец построили...." Чебурашка.

    Итог 20летнего "развития" сельского хозяйства -считаем машины с продуктами из китая. А скоро будем считать машины и с мясом....

  • да_уж

    да_уж
    55 минут назад

    Терминатор

    Было бы справедливым, раз Россия им отправила гуманитарную помощь десятки тонн, то они нам овощи и фрукты в виде гуманитарной помощи.



    а у вас что, гуманитарная катастрофа? с чего вам помощь отправлять? сами же границу закрыли из-за "вируса", сами орете, как хорошо жить без китайского г-на. живите, кто мешает...

  • да_уж

    да_уж
    55 минут назад

    alex 3

    " скоро будем считать машины и с мясом....



    вы просто не в курсе, сколько реально приходит импортного мяса в рашку ... если что случится в той же аргентине, нам капца

  • baili

    baili
    49 минут назад

    14 машин скоропорт, 15 оборудование ГПЗ - не ради помидор открыли. Интересно а вирус на овощах может быть? Может кто на кто чихал рядом?

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