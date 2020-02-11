Из Китая в Амурскую область прибыли 14 машин с овощами и фруктами

В понедельник, 10 февраля, из Китая 14 машин завезли скоропортящуюся плодоовощную продукцию Амурскую область, 15 машин привезли оборудование для Амурского ГПЗ. Из России на экспортном направлении в этот же день было отправлено 21 транспортное средство с амурской соей.

Перевозка скоропортящейся плодово-овощной продукции сейчас осуществляется только российским транспортом с российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах территорий пунктов пропуска государств сторон. 11 февраля международные грузовые перевозки продолжатся в аналогичном режиме.

Помимо этого 11 февраля будет организован очередной временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ для возвращения российских граждан из Китая в Россию. Его работа традиционно начнется в 14:00 и завершится в 16:30, сообщает областное правительство.