Гороскоп 11 февраля: Рыбам необходимо проявить терпение, Скорпионов ждут приятные сюрпризы

Восход Солнца: 07:49

Заход Солнца: 17:39

Солнце в Водолее.

Овен. Продолжается благоприятный период для развития личных отношений. Возможно, что сегодня Вы сможете решить проблемы в личной жизни. Однако не забывайте тщательно все взвесить, прежде чем принять какое-либо важное решение. Потом исправить ситуацию будет трудно. В любом случае постарайтесь сохранять внешнее спокойствие.

Телец. Активный, творческий день, связанный с получением космической энергии. Не исключены неожиданные повороты судьбы. Вероятно, высокий жизненный потенциал заставит Вас проявить максимальную активность и работоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов.

Близнецы. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать некоторых разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

Рак. День, благоприятный для командировок, путешествий. Энергетический потенциал сильно возрастет. Если сегодня Вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути ждет удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Однако пожилым людям следует разумно оценить свои силы и возможности. Вероятны пророческие сны.

Читайте также

Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля: Весы исправят ошибки, а Скорпионы поделятся опытом

Лев. Вероятны серьезные стычки с внешним окружением, с коллегами по работе или соседями по дому. Как никогда ранее, Вам нужно проявить терпение и выдержку. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок –неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям.

Дева. Противоречивый, двойственный день. Сегодня Вас будут окружать общий покой и лень. Но затем радости и неудачи станут чередоваться, поэтому не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Смена настроения или неспособность сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми обыденными задачами. Не исключены конфликтные отношения с домашними. Не идите на поводу эмоций.

Весы. Пассивный, тяжелый день. Вам на некоторое время может показаться, что проблемы, возникшие с новым проектом, могут свести его на нет. Может быть, Вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Если Вам удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала со своими друзьями и преодолеть другие препятствия на пути — успех вам обеспечен. А пока спокойно трудитесь и живите в привычном ритме.

Скорпион. Сегодня возможна повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как Вы теперь в состоянии все преодолеть. Полное взаимопонимание в кругу семьи принесет уверенность в завтрашнем дне.

Читайте также

Гороскоп на февраль 2020 года: Рыбы свернут горы, у Львов карьерный рост

Стрелец. Благоприятный день. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Козерог. В сфере профессиональной деятельности возможны благоприятные изменения. Не упускайте инициативу из своих рук, проявите решительность и деловитость и ни в коем случае не отступайте назад. Элемент неуважения к властям или желание восстать против установленных догм и традиций может стать причиной конфликта с руководством или близкими людьми. Вечером постарайтесь не погружаться полностью в свои личные заботы или любимые занятия - оставьте место для общения с партнером или друзьями.

Водолей. День пробуждения и преобразования. Жизненные силы будут Вас переполнять, Вам захочется решать самые спешные задачи. В это время Вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если работа лишена творчества, а также добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать Вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым. Вы можете совершить очень выгодные покупки.

Рыбы. Спокойный день. Вы будете находиться под покровительством планет. Никаких серьезных проблем не предвидится. Но нужно действовать обдуманно. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Проявите сдержанность и терпение. Это поможет решить множество самых различных проблем.

Астролог: Вальдемар Небоходцев