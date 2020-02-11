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11февраля
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В Благовещенске расскажут о важных изменениях в трудовом и социальном законодательстве

В Благовещенске расскажут о важных изменениях в трудовом и социальном законодательстве

В Благовещенске 19 февраля состоится большой семинар для специалистов по кадрам. Приглашенный эксперт из Москвы расскажет об изменениях и новшествах в законодательстве, произошедших в 2020 году. Это новый порядок выплаты отпускных, выхода из отпуска по уходу за ребенком, переход на электронные трудовые книжки.

Об этих и других изменениях законодательства, с которыми столкнутся в своей работе кадровики в 2020 году, расскажет ведущий эксперт в области трудового права и социального страхования, юрист, руководитель Центра социально-трудовых прав Роман Бухарев.

«Это грамотный лектор, имеющий большой практический опыт работы ведущим специалистом Фонда социального страхования по вопросам трудового обеспечения, а также ведущий юридическую практику по трудовому праву. Он разберет спорные ситуации и ответит на вопросы. Семинар будет полезен не только кадровикам, но и руководителям предприятий, юристам, а также всем интересующимся трудовым законодательством», – рассказали организаторы семинара в Благовещенске.

Семинар состоится 19 февраля 2020 года в большом конференц-зале гостиницы «Азия», по адресу город Благовещенск, улица Горького, 158, 4 этаж, с 10.00 до 17.00. Организатор – компания «КонсультантПлюс».

Получить подробную информацию по семинару и записаться на участие можно по телефону: 8(4162) 23-46-35, 23-46-21.

Полную программу семинара можно посмотреть на сайте www.consultantamur.ru. Все участники получат сертификат участия и авторские методические материалы.

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  • Дукла

    Дукла
    56 минут назад

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