Статуя «Свобода» взяла гран-при в детском конкурсе ледовых скульптур

Дмитрий Сидоров, 14-летний благовещенский школьник взял гран-при практически за статую Свободы – под таким названием он вырезал скульптуру изо льда всего за два дня. Конкурс «Волшебный лёд Амура» прошел в столице Приамурья в третий раз. За главные призы поборолись 8 команд учащихся художественной школы Благовещенска и творческих коллективов АОДНТ.

В этом году к совместному проекту художественной школы и Творческого Союза художников присоединился Амурский областной Дом народного творчества. «Ледовые мастерские» развернулись в сквере возле АОДНТ.

В общей сложности конкурс объединил 22 подростков. Для каждой команды было заготовлено по два ледяных куба – из еще декабрьского забора для ледового городка на главной площади Благовещенска.

На выполнение конкурсных работ участникам дали около шести часов 8 и 9 февраля. Согласно условиям конкурса, фантазия участников не ограничивалась заданной темой – они сами рисовали эскизы, обсуждая их с преподавателями, настраивались на работу в команде. Свои творения дети в возрасте от 10 до 17 лет создавали под руководством многократного победителя разных конкурсов ледовых скульптур, члена Творческого Союза художников Алексея Сидорова. Работа велась пилами, терками и стамесками.

Оригинальность образов и качественный уровень выполнения оценивала конкурсная комиссия, которую возглавила директор художественной школы Благовещенска, председатель Правления Творческого Союза художников Светлана Картошкина. В состав комиссии вошли член Союза Художников России, член Творческого Союза Художников России, доцент кафедры рисунка и живописи Амурского государственного университета Виктор Кузнецов, а также Алексей Сидоров.

Профессионалы отметили: мастерство детей растет год от года, при этом проект продолжает открывать новые имена участников, а для кто-то конкурс 2020 года стал вторым или даже третьим в творческой биографии.

В результате главную аллею сквера украсили восемь скульптур — от узнаваемых животных до символов и даже абстракции.

9 февраля в сквере АОДНТ состоялась церемония награждения участников дипломами, наборами для творчества и сладкими призами. Гран-при третьего конкурса ледовых скульптур «Волшебный лёд Амура» получил Дмитрий Сидоров за абстракцию «Свобода» — это пирамида геометрических фигур и абстракций, на которых водружена фигурка человека.

Диплом I степени получили Николай Плисов, Полина Попова, Анастасия Саяпина — за работу «Золотая рыбка», диплом II степени — Виктория Васина, Елизавета Егорова — за работу «Заяц с морковкой», диплом III степени — Ульяна Наведина, Елена Лоскутова, Евгений Лобазев из АОДНТ — за воплощение ледового символа народного театра огня «Одержимые», а также Вероника Антонова, Вероника Немилостливая — за работу «Мишка с палитрой».

Аллея ледовых скульптур будет стоять до начала тепла.

Фото АОДНТ