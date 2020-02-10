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10февраля
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сегодня, 21:13 12

В Амурской области оказался не самый дорогой бензин

В Амурской области оказался не самый дорогой бензин
Фото: ТАСС

РИА Рейтинг опубликовало очередное исследование. На этот раз изучалась стоимость бензина в разных регионах страны. В итоге был составлен рейтинг российских регионов по доступности автомобильного топлива для населения.

Так, больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2020 года можно купить на Крайнем Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, меньше всего — в республиках Северного Кавказа.

Амурская область в этом рейтинге оказалась в первой половине списка, она на 19 месте. По имеющимся данным, объём бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Приамурье в месяц составляет 931 литр. Для сравнения в Карачаево-Черкесской Республике, которая заняла последнее место, можно купить всего лишь 525 литров. Зато в Ямало-Ненецком автономном округе, ставшем лидером рейтинга, эта цифра составляет 2 091 литр.

Что касается стоимости бензина АИ-92, то на середину января она составляла в Амурской области 43,68 рубля за литр. Например, в Чукотском автономном округе стоимость бензина составляла 56 рублей. А вот в Челябинской области – 39,97.

Еще один показатель в рейтинге – изменение стоимости бензина АИ-92 за год в процентах. В Амурской области он составил 4,5 %. По этому показателю амурский регион на предпоследнем месте, впереди только Республика Бурятия, там бензин АИ-92 вырос за год на 4,8 %. А вот в некоторых регионах бензин наоборот подешевел, больше всего в Республике Крым – минус 5,9 %.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Вы не АИ а ДТ посмотрите. Всегда была дешевле бензина а сейчас цена космос просто ещё и качество плохое

  • Никнейм_Noname

    Никнейм_Noname
    59 минут назад

    Прям на душе легче стало.

  • nerro

    nerro
    40 минут назад

    радость-то какая.

  • Дукла

    Дукла
    31 минута назад

    одна из самых нищих областей-нет спроса

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

  • Больной на голову

    Больной на голову
    30 минут назад

    Не долго музыка играла (с)

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