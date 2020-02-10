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Из монастыря под Томском госпитализировали трехлетнюю девочку с подозрением на изнасилование

Из монастыря под Томском госпитализировали трехлетнюю девочку с подозрением на изнасилование
Фото: Gaby Stein с сайта Pixabay

Из Свято-Никольского женского монастыря, который находится под Томском, в больницу с подозрением на изнасилование доставили трёхлетнюю девочку. Девочка поступила в больницу 7 февраля.

При осмотре девочки врачами, родители сообщили медикам, что малышку якобы искусал и придавил конь. Однако после детального осмотра юной пострадавшей врачи пришли к выводу, что над девочкой скорее всего надругались.

У девочки выбиты зубы, сломано несколько рёбер, а всё тело в гематомах. При этом это далеко не все повреждения, которые получила малышка. Некоторые из травм больше похожи на побои и признаки изнасилования, считают медики.

Врачи больницы уже обратились в правоохранительные органы. Следователи сейчас устанавливают все детали и обстоятельства инцидента. Сам ребёнок пока не может рассказать, что произошло, сообщает «Пятый канал».

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#дети #криминал #происшествия

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