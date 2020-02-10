Госдума: в Амурской области снизились тарифы на вывоз мусора

Почти в половине российских регионов тарифы на вывоз мусора снизились по сравнению с предыдущим годом, в том числе в Амурской области. Таковы результаты исследования комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы.

В 30 субъектах стоимость обращения с отходами осталась прежней, а в пяти даже повысилась. Среди них Башкортостан, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская и Ленинградская области. Впрочем, отмечают эксперты, россияне вряд ли станут платить меньше за вывоз мусора, пишет «Коммерсантъ».

В 47 субъектах в 2020 году региональные власти снизили тарифы для населения на вывоз мусора. Это следует из результатов мониторинга комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы. Наибольшее снижение зарегистрировано в Якутии — в некоторых зонах (территория субъекта может быть поделена на несколько зон в зависимости от работы региональных операторов) тарифы опустились на 60 %. На 30–40 % тарифы снизились в Алтайском, Камчатском, Красноярском краях, Коми, Томской и Амурской областях.

С 1 января большинство российских субъектов федерации перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах.

Жители субъектов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появились несанкционированные свалки, а тарифы за вывоз отходов выросли.

Рост тарифов на вывоз мусора в 2019 году спровоцировал, отмечают эксперты, увеличение рисков социального напряжения сразу в нескольких регионах. В то время как граждане называют суммы в платежках завышенными, региональные операторы настаивают, что население платит за вывоз мусора недостаточно.

В прошлом году правительство заморозило рост платы за негативное воздействие на окружающую среду (отчисление компании-загрязнителя за тонну мусора, размещенного на полигоне), освободив региональных операторов от налога на добавленную стоимость. По мнению чиновников, это должно было снизить тарифы на обращение с отходами.

Однако в 30 регионах тариф регионального оператора не изменился, при этом в пяти регионах, несмотря на все преференции, тарифы, наоборот, выросли. Как рассказал глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов, депутаты направят запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить ценообразование в тех регионах, где тариф повысился.

При этом мониторинг экологического комитета Госдумы показал: разные по номиналу тарифы предусмотрены лишь в десяти регионах. Речь идет о том, что жители одного муниципалитета платят меньше, чем жители другого (ставки зависят от плотности населения, категории плательщиков, близости к полигонам твердых бытовых отходов и так далее). И только в Нижегородской области власти ввели льготы для пользователей, сортирующих отходы.

Кроме того, депутаты выявили, что мусорные тарифы существенно разнятся в соседних субъектах.

Несмотря на снижение тарифов, коммунальные платежи россиян за эту услугу могли и не уменьшиться. Дело в том, что сейчас стоимость вывоза мусора для граждан рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей (месячное накопление отходов, которое устанавливают региональные власти).

«Предполагаю, что в угоду региональным операторам, которые близки к власти, чиновники могут попытаться компенсировать им эти потери искусственно задранными нормативами»,— сказал Бурматов. По его словам, комитет планирует следить и за подобными случаями.

Ситуации, когда одновременно со снижением тарифа власти повышали норматив для жителей, встречались и раньше, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик. При этом, обращает внимание она, снижение тарифов произошло из-за политических, а не экономических причин. Это может негативно сказаться на работе региональных операторов, уверена она.

Поднять нормативы одномоментно невозможно — расчеты производятся в течение года, говорит координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша. При этом, отмечает она, раздельный сбор, который планируется внедрить по стране, может также привести к росту платы за вывоз мусора: «Обычный мусор в контейнерах дворники приминают, а вторсырье в баках занимает больший объем».