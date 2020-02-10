Бизнесмены из Приамурья могут купить оборудование по льготным процентным ставкам

Амурские бизнесмены могут купить технику на льготных условиях. Сделать это можно через региональные лизинговые компании, которые на сегодняшний день формируют более привлекательную по сравнению с банковским кредитованием кредитную политику. Также немаловажную роль здесь играет и участие государственных программ поддержки.

Одна из таких программ, доступных амурчанам, реализуется сегодня Минэкономразвития России. Так, объем лизинговой поддержки предпринимателей через Минэкономразвития РФ в период с 2017 года по октябрь 2019 составил 6,04 миллиарда рублей.

Оператором лизинговой программы является Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Проект реализуется через сеть дочерних региональных лизинговых компаний в четырех субъектах РФ: Татарстане, Башкирии, Республике Саха (Якутия) и Ярославской области. Причем лизинговые компании работают без привязки к своей локации — за время действия программы поддержку получили около 200 лизинговых проектов из 54 субъектов РФ.

Для амурчан благодаря работе региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия) сегодня доступно лизинговое финансирование малого и микробизнеса на приобретение промышленного, сельскохозяйственного, высокотехнологичного и иного оборудования по льготным ставкам: 6 % годовых — для российского оборудования и 8 % годовых — для иностранного. За финансированием могут обратиться предприниматели, которые заинтересованы в приобретении оборудования стоимостью от 5 до 200 миллионов рублей сроком до семи лет.

При этом требования по размеру авансового платежа ниже, чем в коммерческих лизинговых компаниях. Как правило, он составляет 10 %, а в случае привлечения поручительства региональной гарантийной организации (РГО действуют во всех субъектах РФ, в том числе в Амурской области) вообще не требуется. Кроме того, отсутствуют и какие-либо комиссии за совершение сделки.

В Амурской области сотрудничество с лизинговой компанией Республики Саха (Якутия) осуществляет региональный Центр «Мой бизнес». Специалисты подразделений Центра не только проводят консультации по вопросам обращения за договорами лизинга в региональную компанию, но и при необходимости предоставляют гарантийную поддержку по договорам.

Получить консультацию по вопросам льготного лизинга амурчане могут по телефону Центра «Мой бизнес»: 77-26-46, а также напрямую по телефонам в Республике Саха (Якутия): 7 (914) 220 25 37; +7 (4112) 508 499; +7 914 285 08 18. Кроме того, дополнительную информацию можно узнать в режиме онлайн на сайте компании Республики Саха (Якутия)

Как отмечают эксперты, развитие льготного лизинга обещает новые перспективы имущественно-финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Рынок лизинга в России стабильно растет. По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), в 2017 году он вырос на 40 %, в 2018 году — на 20 % по сравнению с 2017 годом и превысил отметку 1,3 триллиона рублей. По прогнозам агентства, рост на уровне 15 % можно будет увидеть и по итогам 2019 года. А в 2020 году рост рынка лизинга в РФ составит около 7 % — до 1,467 триллиона рублей.